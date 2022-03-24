Rusya Savunma Bakanı Şoygu, 12 gün sonra ortaya çıktı - Son Dakika
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Rusya Savunma Bakanı Şoygu, 12 gün sonra ortaya çıktı

24.03.2022 19:14
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, 12 gün sonra ortaya çıktı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, hakkındaki spekülasyonların ardından 12 gün sonra Güvenlik Konseyi Toplantısı'na katıldı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, hakkındaki spekülasyonların ardından 12 gün sonra Güvenlik Konseyi Toplantısı'na katıldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ilk günlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in düzenlediği Güvenlik Konseyi Toplantısı'na katılan daha sonraki tüm toplantılarda da bulunan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu yaklaşık 12 gündür nerede olduğu bilinmiyordu. Sık sık ekranlarda görünen Şoygu'nun bir anda ortalıktan kaybolması beraberinde spekülasyonlar getirirken, birçok kişi Şoygu'nun, Ukrayna'daki başarısızlık nedeniyle Putin tarafından görevden alındığını öne sürmüştü. Bazı kişiler ise Şoygu'nun hasta olduğu iddia etmişti.

Tüm bu spekülasyonların ardından Şoygu, Putin'in düzenlediği Güvenlik Konseyi Toplantısı'na katıldı. Önceki toplantıların tümü baştan sonra Rus medyası tarafından yayınlanırken, bugün yapılan toplantının sadece bir kısmı yayınlandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Güvenlik Konseyi Toplantısı'nın ardından Rus basına açıklama yaparak, Şoygu'nun Putin'e operasyonlar ile ilgili rapor sunduğunu söyledi. Peskov, "Savunma Bakanı Soygu, özel askeri operasyonun ilerlemesinin yanı sıra insani yardımların sağlanması, kurtarılmış bölgelerde hayati altyapıyı restore etmek ve güvenliğin sağlanması gibi konularda rapor verdi" dedi.

(Erhan Altıparmak/ İHA)

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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