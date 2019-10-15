Rusya Savunma Bakanı Şoygu, ABD'li mevkidaşı ile Suriye'yi görüştü
50 dakika önce
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile Suriye'deki durumu görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:10 Kaynak: AA
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile Suriye'deki durumu görüştü.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Şoygu'nun, Esper ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.
Açıklamada, "Görüşmede, Suriye'deki durum bağlamında karşılıklı çıkarlara yönelik konular tartışıldı." ifadesi kullanıldı.
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