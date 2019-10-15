Son Dakika Haberleri: Rusya Savunma Bakanı Şoygu, ABD'li mevkidaşı ile Suriye'yi görüştü
Son Dakika Güncel Rusya Savunma Bakanı Şoygu, ABD'li mevkidaşı ile Suriye'yi görüştü

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, ABD'li mevkidaşı ile Suriye'yi görüştü

50 dakika önce

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile Suriye'deki durumu görüştü.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, ABD'li mevkidaşı ile Suriye'yi görüştü, System.String[]

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile Suriye'deki durumu görüştü.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Şoygu'nun, Esper ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, "Görüşmede, Suriye'deki durum bağlamında karşılıklı çıkarlara yönelik konular tartışıldı." ifadesi kullanıldı.

Sergey Şoygu, Suriye, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:10 Kaynak: AA
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Rusya ve ABD arasında Suriye görüşmesi
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