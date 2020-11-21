Rusya Savunma Bakanı Şoygu Azerbaycan'da - Son Dakika

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu resmi temaslarla bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ermenistan temaslarının ardından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Şoygu'nun Bakü ziyareti kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilmesi ve ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Şoygu, Ermenistan ziyaretinde Ermenistan Savunma Bakanı Vagarşak Arturyunyan ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşmüştü. Görüşmenin basına açık bölümünde konuşan Bakan Şoygu, Rus heyetinin Erivan'a "büyük bir planla" geldiğini söyledi. - BAKÜ