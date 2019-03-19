Son Dakika Haberleri: Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Esad'la Görüştü

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Esad'la Görüştü

1 saat önce

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye'ye gerçekleştirdiği çalışma ziyareti kapsamında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya geldi.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Esad'la Görüştü, System.String[]
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye'ye gerçekleştirdiği çalışma ziyareti kapsamında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya geldi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Suriye'nin başkenti Şam'a çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Şoygu'nun ziyareti kapsamında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya geldiği belirtildi. Rusya Savunma Bakanlığının görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, görüşmede bölgesel güvenlik, mülteci kamplarının durumu, iki ülke arasındaki askeri anlaşmalar ve terörle mücadele konusunun ele alındığı belirtildi. Açıklamada, Şoygu ve Esad'ın mültecilerin Suriye'ye yeniden gönüllü olarak geri dönmesinin yanı sıra Suriyelilere insani yardım konusuna da değindiği ifade edildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:46 Kaynak: İHA

Sergey Şoygu, Suriye, Rusya Federasyonu, Güncel
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