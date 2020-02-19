Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Hafter'le görüştü - Son Dakika
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Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Hafter'le görüştü

7 saat önce

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Ulusal Libya Hükümeti'ne karşı operasyon yürüten darbeci general Hafter, Rusya'nın başkenti Moskova'da görüştü.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Hafter'le görüştü, System.String[]

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Ulusal Libya Hükümeti'ne karşı operasyon yürüten darbeci general Hafter, Rusya'nın başkenti Moskova'da görüştü.


Ulusal Libya Hükümeti'ne karşı operasyon gerçekleştiren ve kontrolü eline almaya çalışan darbeci general Halife Hafter, Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşme gerçekleştirdi. Savunma Bakanlığından görüşmeye dair yazılı açıklama yapılarak, "19 Şubat'ta, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Libya Ulusal Ordusu Komutanı Mareşal Halife Hafter bir görüşme gerçekleştirmiştir. Tarafların görüşmesinde Libya'daki durum ele alınmıştır" denildi. Açıklamada, Moskova'da 13 Ocak'ta gerçekleştirilen ve Türk heyetlerinin de yer aldığı görüşme hatırlatılarak, Libya'daki krizin sona erdirilmesi ile ilgili görüşmelerin normalleşme sürecine dair önemi ve Libya'da krizin sadece siyasi çözüm ile sonlandırılabileceği vurgulandı. - MOSKOVA

Moskova, Libya, Rusya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:12 Kaynak: İHA
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