Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Halife Hafter ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Halife Hafter ile görüştü - Son Dakika

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Halife Hafter ile görüştü

7 saat önce

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile görüştü.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Halife Hafter ile görüştü, System.String[]

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Şoygu'nun Hafter ile bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, Libya'daki durumun ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Libya'da ateşkesin sağlanması ve ülkedeki durumun iyileştirilmesine yönelik sürecin başlatılması konusunda 13 Ocak'ta Moskova'da yapılan görüşmelerin önemi vurgulandı." ifadeleri kullanıldı.

Almanya'da 19 Ocak'ta düzenlenen Berlin Konferansı'nda alınan kararların uygulanması gereğine işaret edilen açıklamada, "Taraflar, bir kez daha Libya krizinin diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini, Libya'nın bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğüne bağlılığını vurguladı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, görüşmenin gerçekleştiği yer ile ilgili bilgi verilmedi.

Halife Hafter, Libya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 02:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'nin merak ettiği deha çocuk Atakan, "Kitap okuyun" tavsiyesinde bulundu
Rusya ile siyasi gerginlik Türkiye'ye tur satışlarını düşürdü Türkiye'nin İdlib'e yönelik operasyon mesajına Rusya'dan yanıt: En kötü senaryo olur NATO toplantısında kriz! Yunanistan heyetinin, Türkiye talebi reddedilince toplantıyı terk etti

Son Dakika Haberleri
22:02 Mahkeme, ünlü oyuncu Berk Oktay'ın boşandığı eşi Merve Şarapçıoğlu'nun tazminat ve nafaka talebini reddetti
21:13 Oğulcan Engin ve ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun aşkı film galasında belgelendi
20:46 Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medyadaki paylaşımıyla Kim Kardashian'a benzetildi
18:17 Aleyna Tilki ve Aynur Aydın arasındaki polemiğe genç popçunun babası da dahil oldu
17:41 Genç şarkıcı, ahlaksız teklifi ifşa etti!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 22:19:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Halife Hafter ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]