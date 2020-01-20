Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Milli Savunma Bakanı Akar ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Milli Savunma Bakanı Akar ile görüştü - Son Dakika

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Milli Savunma Bakanı Akar ile görüştü

12 dakika önce

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın görüştüğü bildirildi.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Milli Savunma Bakanı Akar ile görüştü, System.String[]

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın görüştüğü bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Akar ile Şoygu'nun bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmede, İdlib ve Libya başta olmak üzere Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki son duruma dair görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Sergey Şoygu, Hulusi Akar, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:10 Kaynak: AA
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