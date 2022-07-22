Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Milli Savunma Bakanı Akar ile görüştü - Son Dakika
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Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Milli Savunma Bakanı Akar ile görüştü

22.07.2022 17:23
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Milli Savunma Bakanı Akar ile görüştü

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ağırlıklı olarak Suriye'deki durumu ele aldı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ağırlıklı olarak Suriye'deki durumu ele aldı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şoygu, Akar ile İstanbul'da bir araya geldi.

Karadeniz Bölgesi, Ukrayna, Orta Doğu ve Suriye'deki durumun ele alındığı görüşmede Şoygu, Amerikan askerlerinin Suriye topraklarında uzun zamandır bulunduğuna dikkati çekti.

"Bunun uluslararası normların ihlali olduğunu" belirten Şoygu, ABD'nin Tanif gibi üslerinde terör örgütlerin militanlarının eğitildiğini kaydetti.

Şoygu, ABD'nin Suriye yönetimine yönelik uyguladığı tek taraflı yaptırımların yasa dışı olduğunu ve ülkedeki insani durumu zorlaştırdığını belirtti.

ABD'li askerlerin "Suriye'nin bazı bölgelerini işgal ettiğini ve kontrol altında tuttuğunu" dile getiren Şoygu, bu bölgelerde hidrokarbon madenlerinin yasa dışı kullanıldığını ve ülkedeki madenlerin çalındığını ifade etti.

Şoygu, Suriye'de ateşkes sürecinin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, iki ülkenin bakanlıklarının, konuyla ilgili çeşitli düzeylerde sürekli temas halinde olduğu bildirildi.

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Kaynak: AA

Sergey Şoygu, Suriye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Milli Savunma Bakanı Akar ile görüştü - Son Dakika

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