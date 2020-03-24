Son Dakika › Güncel › Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun koronavirüs testi negatif çıktı - Son Dakika
Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun koronavirüs testi negatif çıktı
6 saat önce
Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun koronavirüs testi negatif çıktıRusya, (DHA)- Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun, dün resmi temaslarda bulunmak için gittiği Suriye dönüşü uçakta tedbir amaçlı koronavirüs (Covid-19) testi yapıldı.
Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun koronavirüs testi negatif çıktı
Rusya, (DHA)- Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun, dün resmi temaslarda bulunmak için gittiği Suriye dönüşü uçakta tedbir amaçlı koronavirüs (Covid-19) testi yapıldı. Şoygu ve beraberindeki heyetin testlerinin negatif çıktığı belirtildi.
Suriye'de resmi temaslarda bulunan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve beraberindeki heyete, dönüşte, özel uçakta koronavirüs testi yapıldı. Şoygu'nun ve ona eşlik eden tüm ekibin testinin negatif çıktığı aktarıldı. Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı haber kanalı Zvezda TV'nin paylaştığı görüntülerde, Şoygu'nun testlerinin uçakta yapıldığı görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:30 Kaynak: DHA
Son Dakika Fenerbahçe'nin Ozan Tufan ve Vedat Muriç planı suya düştü İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Solunum cihazlarını yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı Halk otobüsüne alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi adliyeye sevk edildi