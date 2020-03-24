Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun koronavirüs testi negatif çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun koronavirüs testi negatif çıktı - Son Dakika

Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun koronavirüs testi negatif çıktı

6 saat önce

Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun koronavirüs testi negatif çıktıRusya, (DHA)- Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun, dün resmi temaslarda bulunmak için gittiği Suriye dönüşü uçakta tedbir amaçlı koronavirüs (Covid-19) testi yapıldı.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun koronavirüs testi negatif çıktı

Rusya, (DHA)- Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun, dün resmi temaslarda bulunmak için gittiği Suriye dönüşü uçakta tedbir amaçlı koronavirüs (Covid-19) testi yapıldı. Şoygu ve beraberindeki heyetin testlerinin negatif çıktığı belirtildi.

Suriye'de resmi temaslarda bulunan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve beraberindeki heyete, dönüşte, özel uçakta koronavirüs testi yapıldı. Şoygu'nun ve ona eşlik eden tüm ekibin testinin negatif çıktığı aktarıldı. Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı haber kanalı Zvezda TV'nin paylaştığı görüntülerde, Şoygu'nun testlerinin uçakta yapıldığı görüldü.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun koronavirüs testi negatif çıktı

Koronavirüs, Suriye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:30 Kaynak: DHA

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