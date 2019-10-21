Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Türkiye, Rusya ve ABD işbirliği Suriye'deki istikrarı artıracak
1 saat önce
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 'Rusya, Türkiye ve ABD'nin Suriye'de yaptığı işbirliğinin bölgedeki güvenlik ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunacağını' söyledi.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 'Rusya, Türkiye ve ABD'nin Suriye'de yaptığı işbirliğinin bölgedeki güvenlik ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunacağını' söyledi.
Çin'e yaptığı resmi ziyarette Pekin Şiangşan Forumu'nda konuşan Şoygu, "Şu anda Türk ve Amerikan çalışma arkadaşlarımızla bazı adımlar atıyoruz. Bu sayede bölgedeki güvenlik ve istikrar düşmeyecek, aksine artacak" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:31
YPG'li teröristler Suriye'den giden askerlerin önünü kesti: N'olur gitmeyin - Aşırı hız yapan araç Rusya Savunma Bakanlığı önündeki bariyerlere daldı Batmanlı çiftçi, ABD'li tarım aletleri devi John Deere'ye karşı açtığı davadan zaferle çıktı Hindistan'da skandal uygulama! Okulda kopyaya karton kutuyla önlem aldılar