Son Dakika Haberleri: Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Türkiye, Rusya ve ABD işbirliği Suriye'deki istikrarı artıracak
Son Dakika Dünya Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Türkiye, Rusya ve ABD işbirliği Suriye'deki istikrarı artıracak

Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Türkiye, Rusya ve ABD işbirliği Suriye'deki istikrarı artıracak

1 saat önce

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 'Rusya, Türkiye ve ABD'nin Suriye'de yaptığı işbirliğinin bölgedeki güvenlik ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunacağını' söyledi.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Türkiye, Rusya ve ABD işbirliği Suriye'deki istikrarı artıracak, System.String[]

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 'Rusya, Türkiye ve ABD'nin Suriye'de yaptığı işbirliğinin bölgedeki güvenlik ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunacağını' söyledi.


Çin'e yaptığı resmi ziyarette Pekin Şiangşan Forumu'nda konuşan Şoygu, "Şu anda Türk ve Amerikan çalışma arkadaşlarımızla bazı adımlar atıyoruz. Bu sayede bölgedeki güvenlik ve istikrar düşmeyecek, aksine artacak" ifadelerini kullandı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:31 
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