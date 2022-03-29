Rusya Savunma Bakanı Şoygu: "Ukrayna ordusu, Karadeniz'de tehdit oluşturuyor" - Son Dakika
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Rusya Savunma Bakanı Şoygu: "Ukrayna ordusu, Karadeniz'de tehdit oluşturuyor"

29.03.2022 14:18
Rusya Savunma Bakanı Şoygu: "Ukrayna ordusu, Karadeniz'de tehdit oluşturuyor"

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'nın Karadeniz'e döşediği mayınlar nedeniyle İstanbul Boğazı da dahil büyük bir tehdit oluştuğunu söyledi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'nın Karadeniz'e döşediği mayınlar nedeniyle İstanbul Boğazı da dahil büyük bir tehdit oluştuğunu söyledi.

Ukrayna'nın Rusya saldırıları nedeniyle Karadeniz'e döşediği mayınlardan bazıları, demirlerinden koparak sürüklenmeye başladı. İstanbul Boğazı'na ulaşan 2 mayının Türk uzmanlar tarafından etkisiz hale getirilmesinin yankıları sürerken, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu bölgedeki risklerden bahsetti. Mayınlar konusunda Ukrayna'yı akılsızca davranmakla suçlayan Şoygu, "Bazı silahların Ukrayna ordusu tarafından akılsızca kullanılmasının sonuçları, çeşitli bölgelerde tezahür ediyor. Özellikle Karadeniz'de sivil deniz trafiği için gerçek bir tehdit oluştu. Romanya kıyılarında ve İstanbul Boğazı'nın girişinde 2 deniz mayını Türk askerler tarafından etkisiz hale getirildi" dedi.

"BATI, UKRAYNA'YA ÖLÜMCÜL SİLAHLAR SAĞLIYOR"

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyonlar sırasında batılı ülkelerin Ukrayna'ya verdiği desteği hatırlatan Şoygu, bu destekler sırasında Ukrayna'ya ölümcül silahlar sağlandığını savunarak, "Batı, Ukrayna'ya ölümcül silahlar sağlayarak sorumsuzca hareket ediyor. Silahların nüfusa ve paralı askerlere kontrolsüz olarak dağıtılması, durumu daha da kötüleştirir ve gelecekte Avrupalıların kendileri için bir tehdit oluşturabilir" diye konuştu.

"BAHAR DÖNEMİNDE RUS ORDUSUNA 134 BİN 500 ASKER ALINACAK"

Rusya'da, bahar dönemi zorunlu askerlik alımlarının 1 Nisan tarihi itibariyle başlayacağını söyleyen Şoygu, "Rus askerler Ukrayna'daki harekatta yüksek profesyonellik, cesaret ve özveri ortaya koydu. İlkbaharda askere gidecek olanların sıcak noktalara gönderilmeyeceğini vurguluyorum. Devlet Başkanlığı kararnamesi uyarınca, Silahlı Kuvvetlere ve Rus ordusunun diğer birimlerine 134 bin 500 kişi gönderilecek. Bu, 2021 yılı İlkbahar döneminden daha az bir sayı. Geçtiğimiz yıl İlkbahar döneminde asker alımları 15 Nisan tarihinde başlamıştı. O dönemde 134 bin 650 kişi askerlik hizmetine alınmıştı" dedi. Şoygu sözlerinin sonunda, askerlerin 3 ila 5 ay boyunca eğitim merkezlerinde eğitileceğini belirterek tüm askeri alanlarda Covid-19 kurallarına uyulması talimatı verdi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

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İstanbul Boğazı, Karadeniz, Ukrayna, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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