Rusya Savunma Bakanı Şoygu: "Ukrayna'ya silah gönderiminin durdurulmasını talep ediyoruz" - Son Dakika

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "Biz de Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğin azaltılmasını ve Ukrayna'ya silah gönderiminin durdurulmasını teklif ediyoruz" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Şoygu, İngiliz mevkidaşı Ben Wallace'ı, Moskova'daki Rusya Savunma Bakanlığı'nda ağırladı. Ukrayna ve Rusya arasındaki kriz başta olmak üzere önemli konuların ele alınacağı görüşmenin öncesinde Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve İngiltere Savunma Bakanı Wallace ortak açıklama yaptı. Bakan Şoygu yaptığı açıklamada, İngiltere ile ilişkilerinin 'sıfıra yakın' olduğunu belirterek, "Bu bizim son yıllardaki ilk görüşmemiz. Ne yazık ki işbirliğimizin seviyesi sıfıra yakın. İngiltere ile Rusya arasındaki ilişkilerde ise gerginlik ya tırmanıyor ya da sıcaklığı daha da yükseliyor" dedi.

"AVRUPA'DAKİ GERGİNLİĞİN SORUMLUSU BİZ DEĞİLİZ"

İngiliz mevkidaşı Ben Wallace'ın, Ukrayna'da gerginliğin azaltılmasını umduklarını söylemesine atıfta bulunan Bakan Şoygu, "Biz de Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğin azaltılmasını ve Ukrayna'ya silah gönderiminin durdurulmasını teklif ediyoruz. Kamuoyuna açık bir şekilde Ukrayna'ya çoğu ülkeden silahlar gönderiliyor. İngiltere ise özel birliklerini Ukrayna'ya gönderdi ve ne kadar kalacakları belli değil" dedi. Avrupa'da gerilimin tırmanmaya devam ettiğine işaret eden Şoygu, "Avrupa'daki askeri-politik durum giderek gerginleşiyor ve bunun sorumlusu biz değiliz. Nedenlerini hiçbir zaman anlayamıyoruz ve hiçbir zaman öğrenemedik" diye konuştu.

Ayrıca Bakan Şoygu, ABD ve NATO'nun Afganistan'da bıraktığı silahların terör grupları tarafından kullanılabileceğine dikkat çekerek, "Tek tek devletlere silah göndermenin üzücü sonuçlarından biri olarak, kısa süre önce Afganistan'da 80 milyar dolar değerindeki silahların bırakıldığını hatırlatmak isterim. Afganistan'daki DEAŞ militanlarının sayısının 2 katına çıkması göz önüne alındığında tüm bunlar bugün büyük bir tehdit oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

"RUSYA'NIN TEKLİFLERİNİ ELE ALMAYA AÇIĞIZ"

Bakan Şoygu'nun ardından sonra söz alan İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya'nın sunduğu güvenlik garantileri taslağını işaret ederek, "Rusya'nın sunduğu teklifleri ele almaya açığız. Sorunlarımızı diploması ve iletişim yollarıyla çözebiliriz" dedi.

Ayrıca Bakan Wallace, Rus mevkidaşı ile çok yönlü görüşmeler yapacağına vurgu yaparak, "Umarım görüşme sayesinde, iklim sorunu, ekonomi, bölgesel göçler ve genel gerilimi azaltabilecek bir etki oluşturabiliriz" dedi.

(Erhan Altıparmak/ İHA)