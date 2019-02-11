Son Dakika Haberleri: Rusya Savunma Bakanı Türkiye'ye Geliyor

Rusya Savunma Bakanı Türkiye'ye Geliyor

23 dakika önce

Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bugün Türkiye'ye geliyor.

Rusya Savunma Bakanı Türkiye'ye Geliyor, System.String[]
Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bugün Türkiye'ye geliyor.

Edinilen bilgiye göre Şoygu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın davetlisi olarak bugün Ankara'ya gelecek. Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenlerle karşılanacak Şoygu, Akar ile görüşecek.

Görüşmede, Soçi'de yapılacak üçlü zirve öncesinde Suriye'deki gelişmelerin yanı sıra İdlib başta olmak üzere bölgedeki son durumun ve sahadaki gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 09:39 Kaynak: AA

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