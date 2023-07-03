Wagner isyanından beri haber alınamıyordu! Görevi bıraktığı ileri sürülen Savunma Bakanı Şoygu ilk kez konuştu - Son Dakika
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Wagner isyanından beri haber alınamıyordu! Görevi bıraktığı ileri sürülen Savunma Bakanı Şoygu ilk kez konuştu

03.07.2023 16:35

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus güvenlik şirketi Wagner'in silahlı isyanının, askeri birliklerin eylemlerini etkilemediğini belirtti. Şoygu, Wagner'in isyanını 'ülkedeki durumu istikrarsızlaştırma girişimi' olarak nitelendirerek, askerlerin görevlerini cesurca ve özverili şekilde yerine getirmeye devam ettiğini söyledi. Ayrıca, Ukrayna'daki saldırılarla ilgili olarak Rusya Silahlı Kuvvetlerinin üstünlüğünü koruduğunu ve Ukrayna ordusunun hedeflerine ulaşamadığını savundu.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus güvenlik şirketi Wagner'in silahlı isyanının, askeri birliklerin eylemlerini etkilemediğini belirterek, "Askerler, kendilerine verilen görevleri cesurca ve özverili şekilde yerine getirmeye devam etti." dedi.

"BU PROVOKASYON BİRLİKLERİN EYLEMLERİNİ ETKİLEMEDİ"

Şoygu, askeri yetkililerle düzenlediği toplantıda Rus paralı savaşçı grubu Wagner'in geçen ay Rus yönetimine yönelik silahlı isyanıyla ilgili ilk kez açıklamada bulundu. Bu isyanı "ülkedeki durumu istikrarsızlaştırma girişimi" ve "kışkırtıcı eylem" olarak nitelendiren Şoygu, "Bu tür planlar, Rusya Silahlı Kuvvetleri personelinin yemin ettiği değerlere ve askerin görevine sadakat göstermesi nedeniyle başarısız oldu. Bu provokasyon, birliklerin eylemlerini etkilemedi. Askerler, kendilerine verilen görevleri cesurca ve özverili şekilde yerine getirmeye devam etti." şeklinde konuştu. Bakan Şoygu, bu nedenle tüm askerlere minnettar olduğunu dile getirdi.

UKRAYNA İLE DEVAM EDEN SAVAŞA DA DEĞİNDİ

Ukrayna'da cephelerdeki duruma da değinen Şoygu, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin saldırılarına devam ettiğini ve Ukrayna ordusunun saldırı düzenleme potansiyelini düşürdüğünü savundu. Şoygu, Ukrayna askeri güçlerinin Donetsk ve Zaporijya yönlerindeki saldırılarının "başarısız" kaldığını ileri sürerek, "Bu yönlerde Ukrayna ordusuna ait 15 uçak, 3 helikopter, 16 Leopard tankı dahil 920 askeri teçhizat imha edildi. Bu, Polonya ve Portekiz tarafından Ukrayna'da sevk edilen söz konusu türdeki tankların neredeyse yüzde 100'üdür." ifadelerini kullandı.

WAGNER GRUBUNUN RUS YÖNETİMİNE İSYANI

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, 23 Haziran'da Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti. Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti. Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı. Yevgeniy Prigojin'in 24 Haziran'da, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti. Prigojin, Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, "isyancı liderin" Belarus'a gideceğini bildirmişti.

Kaynak: AA
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Sergey Şoygu, Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Wagner isyanından beri haber alınamıyordu! Görevi bıraktığı ileri sürülen Savunma Bakanı Şoygu ilk kez konuştu - Son Dakika


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