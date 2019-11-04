Son Dakika Haberleri: Rusya Savunma Bakanlığı: ABD konvoyu Suriye Milli Ordusu'nun saldırısına uğradı
Son Dakika Dünya Rusya Savunma Bakanlığı: ABD konvoyu Suriye Milli Ordusu'nun saldırısına uğradı

Rusya Savunma Bakanlığı: ABD konvoyu Suriye Milli Ordusu'nun saldırısına uğradı

6 saat önce

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde Irak'a doğru ilerleyen Amerikan ordusuna ait bir konvoyuna Suriye Milli Ordusu tarafından ateş açıldığını duyurdu. Bakanlık, olayda kimsenin yaralanmadığını belirtti

Rusya Savunma Bakanlığı: ABD konvoyu Suriye Milli Ordusu'nun saldırısına uğradı, System.String[]

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde Irak sınırına doğru ilerleyen Amerikan ordusuna ait bir konvoya Suriye Milli Ordusu tarafından ateş açıldığını duyurdu. Bakanlık, olayda kimsenin yaralanmadığını belirtti.


Konu hakkında basın açıklaması yapan General Yuri Borenkov, "Çatışmasızlık hattı üzerinden aldığımız bilgiye göre 3 Kasım'da M4 kara yolu üzerinden Irak sınırına doğru ilerleyen ABD ordusu mensuplarının bulunduğu konvoy, Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu'nun kontrol altında tuttuğu Tel Tamer'in 6 kilometre batısında ateş altında kaldı. Ölen ya da yaralanan olmadı." dedi.

Euronews.com'da Görüntüle

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:24 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Akılalmaz olay! 5 tetikçi aynı kişiyi öldürmek için birbirini kiraladı
Tayland'da öfkeli fil, fotoğraf çekmek isteyen turistlerin arabasını ezdi Trump yönetimi, ABD'nin mülteci kontenjanını 18 bine düşürdü Utanmazların swinger partisi faciayla sonlandı! 11 kişi hastanelik oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 06:49:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya Savunma Bakanlığı: ABD konvoyu Suriye Milli Ordusu'nun saldırısına uğradı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]