Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2020'nin başından beri Irak'tan Suriye'nin kuzeyine silah ve zırhlı araçlar gönderildiği ve bu silahların Türk askerine karşı kullanılan silahların olduğu belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Oleg Juravlyov tarafından yapılan açıklamada, ABD tarafından Irak'tan Suriye'ye 80'den fazla zırhlı araç ve mühimmat dolu 13 tırın sevk edildiği belirtildi. Juravlyov, "2020 yılının başından beri ABD'ye ait mühimmat dolu 13 tır ve 80'den fazla zırhlı araç Irak'ın kuzeyinden Suriye'nin kuzeyine sevk edildi. ABD tarafından sevk edilen bu silahlar terörist gruplar tarafından sivillere ve Türk askerine karşı kullanıldı" dedi.

(Erhan Altıparmak/İHA)