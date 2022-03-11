Rusya Savunma Bakanlığı: "Ayrılıkçılar Volnovakha kentini ele geçirdi" - Son Dakika
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Rusya Savunma Bakanlığı: "Ayrılıkçılar Volnovakha kentini ele geçirdi"

11.03.2022 12:18
Rusya Savunma Bakanlığı: "Ayrılıkçılar Volnovakha kentini ele geçirdi"

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Rus yanlısı ayrılıkçıların stratejik öneme sahip Volnovakha kentinin kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Rus yanlısı ayrılıkçıların stratejik öneme sahip Volnovakha kentinin kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı.

Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarının 16'ıncı gününde stratejik noktaları vurmaya devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Rusya destekli birliklerin Mariupol'un kuzeyinde stratejik noktada bulunan Volnovakha kentinin kontrolünü ele geçirdiğini ifade etti. Bölgedeki Olginka, Velika-Anadol ve Zeleny Gai yerleşimlerinin de ayrılıkçıların kontrolüne geçtiğini belirten Konaşenkov, Donestk birliklerinin 6 kilometreye kadar ilerlediğini söyledi. Konaşenkov, ayrılıkçıların Mariupol'daki ilerleyişinin sürdüğünü belirterek, birliklerin doğu, kuzey ve batı yönlerinden toplam 800 metreye kadar ilerlediklerini kaydetti.

Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birliklerin ise Petrovo-Yevhenivka-Oktyabrskaya hattına ulaştığını ve 17 kilometre ilerlediğini ifade eden Konaşenkov, Rus birliklerinin yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlarla Ukrayna'nın askeri altyapısını hedef aldığını kaydetti. Konaşenkov ayrıca, Ukrayna'nın batısındaki Lutsk ve İvano-Frankivsk kentlerinde bulunan askeri havaalanlarının da Rus ordusu tarafından hedef alınarak hizmet dışı bırakıldığını ifade etti. Bugün Ukrayna ordusuna ait 8 insansız hava aracı ile 3 Mi-24 helikopterinin düşürüldüğünü belirten Konaşenkov, operasyonun başından bu yana toplamda Ukrayna'nın askeri altyapısına ait 3 bin 213 noktanın vurulduğunu söyledi.

(İHA)

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Mariupol, Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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