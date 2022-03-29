Rusya Savunma Bakanlığı: "Azov taburu komutanlarını nakil için giden Mİ-8 helikopteri düşürüldü" - Son Dakika
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Rusya Savunma Bakanlığı: "Azov taburu komutanlarını nakil için giden Mİ-8 helikopteri düşürüldü"

29.03.2022 02:20
Rusya Savunma Bakanlığı: "Azov taburu komutanlarını nakil için giden Mİ-8 helikopteri düşürüldü"

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna saldırıları sırasında Ukrayna'nın en önemli silahlı yapılarından olan Azov taburunun komutanlarını sevk etmeye giden Mİ-8 tipi helikopterini düşürdüklerini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna saldırıları sırasında Ukrayna'nın en önemli silahlı yapılarından olan Azov taburunun komutanlarını sevk etmeye giden Mİ-8 tipi helikopterini düşürdüklerini duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov ise, Rusya ordusunun Ukrayna'daki operasyonlarının bugünkü sonuçları hakkında açıklamalarda bulundu. Konaşenkov yaptığı açıklamada, seyir füzeleri ile bazı hedeflerin vurulduğunu belirterek, "Denizden fırlatılan Kalibr yüksek hassasiyetli seyir füzeleri ile Jitomir Bölgesi'ndeki büyük mühimmat depoları imha edildi. 28 Mart'ta gün boyunca, Rus havacılık ve hava savunma sistemleri havada Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin 3 uçağını daha düşürdü. Jitomir'de 2 adet Su-24 ve Donetsk'te 1 adet Su-25 savaş uçağı düşürüldü. Mariupol Bölgesi'nde, Azak Denizi'nin kıyı şeridine 5 kilometre uzaklıkta Azov taburu komutanlarının acil tahliyesine giden Mi-8 tipi helikopter düşürüldü. Ayrıca Çarnobaevka Köyü yakınlarında 1 adet insansız hava aracı düşürüldü" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Rusya'nın operasyonları sırasında Ukrayna ordusuna ait 41 askeri tesisin vurulduğunu belirten Konaşenkov, "Gün boyunca, operasyonel-taktik havacılık grupları, Ukrayna'nın 41 askeri tesisini vurdu. Özel askeri harekatın başlangıcından bu yana toplamda 123 uçak ve 74 helikopter, 309 insansız hava aracı, bin 721 tank ve diğer zırhlı muharebe aracı, 172 çoklu roketatar sistemi, 721 top ve bir havan imha edildi. Ayrıca bin 568 adet özel askeri araç imha edildi" dedi. - MOSKOVA

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Rus saldırısı sonrası Jitomir'de yıkım görüntülendi Rus saldırısı sonrası Jitomir'de yıkım görüntülendi

Mühimmat, Jitomir, Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rusya Savunma Bakanlığı: 'Azov taburu komutanlarını nakil için giden Mİ-8 helikopteri düşürüldü' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya Savunma Bakanlığı: "Azov taburu komutanlarını nakil için giden Mİ-8 helikopteri düşürüldü" - Son Dakika
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