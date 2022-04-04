Son dakika haberi: Rusya Savunma Bakanlığı: "Gece boyunca Ukrayna'ya ait 14 askeri tesis vuruldu" - Son Dakika
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Son dakika haberi: Rusya Savunma Bakanlığı: "Gece boyunca Ukrayna'ya ait 14 askeri tesis vuruldu"

04.04.2022 12:28
Son dakika haberi: Rusya Savunma Bakanlığı: "Gece boyunca Ukrayna'ya ait 14 askeri tesis vuruldu"

Son dakika haberleri... Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov Rus ordusu tarafından Ukrayna'da imha edilen tesis ve ekipmanları açıklayarak, "Gece boyunca Ukrayna'ya ait 14 askeri tesis vuruldu" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov Rus ordusu tarafından Ukrayna'da imha edilen tesis ve ekipmanları açıklayarak, "Gece boyunca Ukrayna'ya ait 14 askeri tesis vuruldu" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları aralıksız sürerken, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan operasyonlara ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusu tarafından gece gerçekleştirilen saldırılarla ilişkin yaptığı açıklamada, "Saldırıyı geliştiren Donetsk Halk Cumhuriyeti birlikleri, müstahkem bölgeyi ele geçirdi ve Novobakhmutovka yerleşimini kurtardı. Çatışma sırasında, düşmanın 25'inci hava tugayından bir grup imha edildi. Luhansk Cumhuriyeti Halk Milisleri 2 kilometre derinliğe kadar ilerledi ve Novotoshkivske yerleşimini doğudan ve güneyden çevreledi. Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın askeri altyapısına saldırmaya devam etti. 4 Nisan gecesi, Lysichansk şehri bölgesinde bir hava saldırısı sonucunda, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin 24. mekanize tugayının komutanlığı, mühimmat, silah ve askeri teçhizat depoları yok edildi. 3 Nisan'da Mikolayiv banliyölerinde Balovnoye havaalanına yapılan saldırının bir sonucu olarak, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin 3 helikopterinin imhası doğrulandı. Rus hava savunma sistemleri, Mikolayiv, Herson, Kurakhovka, Velyka Novoselka yerleşim bölgelerinde altı insansız hava aracını havada düşürdü" ifadelerini kullandı.

Rus ordusu tarafından Ukrayna'da imha edilen tesis ve ekipmanları açıklayan Konaşenkov, "Gece boyunca, Rus Havacılık Kuvvetlerinin operasyonel taktik havacılığı, Ukrayna'nın 14 askeri tesisini vurdu. Bunlar arasında 2 komuta merkezi, Krasnogorsk ve Verkhnetoretskoye bölgelerinde 2 Buk-M1 uçaksavar füzesi sistemi, 1 topçu bataryası, 2 roket ve topçu silah ve mühimmat deposu, 3 yakıt deposu ve 6 adet cephe alanı yer aldı. Toplamda, özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana 125 uçak, 91 helikopter, 392 insansız hava aracı, 226 uçaksavar füze sistemi, bin 936 tank ve diğer zırhlı savaş araçlar, 211 çoklu roketatar, 833 top ve havan toplarının yanı sıra bin 810 adet özel askeri araç imha edildi" dedi.

(Erhan Altıparmak/ İHA)

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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