Rusya Savunma Bakanlığı: "Gün boyunca Ukrayna'nın 137 askeri tesisi vuruldu" - Son Dakika
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Rusya Savunma Bakanlığı: "Gün boyunca Ukrayna'nın 137 askeri tesisi vuruldu"

22.03.2022 11:45

- Rusya Savunma Bakanlığı: "Gün boyunca Ukrayna'nın 137 askeri tesisi vuruldu" Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus birliklerinin dün tüm gün boyunca gerçekleştirdiği operasyonların ardından, "Gün boyunca Ukrayna'nın 137 askeri tesisi vuruldu" dedi.

- Rusya Savunma Bakanlığı: "Gün boyunca Ukrayna'nın 137 askeri tesisi vuruldu"

MOSKOVA - Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus birliklerinin dün tüm gün boyunca gerçekleştirdiği operasyonların ardından, "Gün boyunca Ukrayna'nın 137 askeri tesisi vuruldu" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından iki ülke arasındaki son duruma ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusu tarafından Ukrayna'nın birçok kentine gece saatlerinde gerçekleştirilen operasyonların ardından, "Gün boyunca gerçekleştirilen taktik hava operasyonlarında Ukrayna'ya ait 137 askeri tesis vuruldu. Bunlar arasında 6 komuta merkezi, 2 adet çoklu roket fırlatma sistemleri, 1 uçaksavar füzesi sistemi, 8 roket ve topçu silahlarının mühimmat deposu ve 101 askeri teçhizat toplama alanı yer aldı. Rus hava savunma sistemleri tarafından 14 insansız hava aracı düşürüldü. KA-52 ve Mİ-28 helikopter grubu, gece saldırılarında 9 Ukrayna tankını ve 7 piyade savaş aracını imha etti" ifadelerini kullandı.

Konaşenkov, "Özel askeri harekatın başlangıcından bu yana toplamda 230 insansız hava aracı, 181 uçaksavar füze sistemi, bin 528 tank ve diğer zırhlı muharebe aracı, 154 çoklu roketatar, 602 havan ve top sistemleri ile bin 312 adet özel askeri araçlar imha edildi" dedi.

Konaşenkov ayrıca Donbass Bölgesi'ndeki Donetsk ve Luhansk askeri birimlerinin ilerleyişinden de bahsederek, bu birliklerin bazı köylerde kontrolü sağladığını ve Ukrayna taburlarına karşı savaşmaya devam ettiklerini aktardı.

Rusya Savunma Bakanlığı: Gün boyunca Ukrayna'nın 137 askeri tesisi vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Gün boyunca Ukrayna'nın 137 askeri tesisi vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Gün boyunca Ukrayna'nın 137 askeri tesisi vuruldu

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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