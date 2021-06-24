Üye Girişi
Rusya Savunma Bakanlığı, HMS Defender'a ait görüntüleri yayınladı - Son Dakika

Rusya Savunma Bakanlığı, HMS Defender'a ait görüntüleri yayınladı

24.06.2021 11:49

Rusya Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Karadeniz'de Kırım'ın yakınlarına gelen İngiliz savaş gemisi HMS Defender'a ait görüntüleri yayınladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Karadeniz'de Kırım'ın yakınlarına gelen İngiliz savaş gemisi HMS Defender'a ait görüntüleri yayınladı.

Rusya Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Karadeniz Filosu ve Federal Güvenlik Servisi Sınır Muhafaza Servisi tarafından, İngiliz HMS Defender savaş gemisinin, Rusya sınırını ihlalinin önlenmesine dair görüntü" ifadelerine yer verilerek ilgili görüntü yayınlandı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından işletilen, devlete ait bir Rus televizyon ağı Zvezda TV'de yer alan haberde dün yerel saatle 11.52 sıralarında İngiliz HMS Defender savaş gemisinin, Karadeniz'de Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ın yakınlarına geldiği belirtilmiş ve Bakanlıktan yapılan açıklamada, İngiliz savaş gemisinin 'Rusya karasularına' girdiği gerekçesiyle uyarıldığı ancak bu uyarılara yanıt alınamadığı ve Karadeniz Filosu'ndaki savaş gemisinin yerel saatle 12.06 ve 12.08'de uyarı ateşi açtığını bildirmişti. Bakanlık, ayrıca yerel saatle 12.19'da Su-24M tipi saldırı uçağının, HMS Defender'ın yakınlarına 'uyarı' amaçlı 4 adet OFAB-250 tipi bomba attığını duyurdu.

İNGİLTERE'DEN 'UYARI ATEŞİ AÇILMADI' AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

İngiltere Savunma Bakanlığı Basın Ofisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "HMS Defender'a uyarı atışı yapılmadı. Kraliyet Donanması gemisi, uluslararası hukuka uygun olarak Ukrayna karasularından zararsız geçiş yapıyor. Rusların Karadeniz'de bir topçu tatbikatı yaptıklarına ve denizcilik camiasına faaliyetleri hakkında önceden uyarıda bulunduklarına inanıyoruz. HMS Defender'a hiçbir atış yapılmadı ve rotasına bomba atıldığı iddiasını tanımıyoruz" denildi.

'BM SÖZLEŞMESİNİN İHLALİ'

Öte yandan, İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliğindeki askeri ataşesinin, olayla ilgili olarak Rusya Savunma Bakanlığı'na çağrıldığı ifade edildi. Açıklamada, İngiliz gemisinin 'tehlikeli eylemlerinin' Bakanlık tarafından Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmesinin ihlali olarak görüldüğü belirtildi.


Rusya Savunma Bakanlığı, HMS Defender'a ait görüntüleri yayınladı
Rusya Savunma Bakanlığı, HMS Defender'a ait görüntüleri yayınladı
Rusya Savunma Bakanlığı, HMS Defender'a ait görüntüleri yayınladı
Rusya Savunma Bakanlığı, HMS Defender'a ait görüntüleri yayınladı
Rusya Savunma Bakanlığı, HMS Defender'a ait görüntüleri yayınladı

Savaş Gemisi, Karadeniz, Savaş, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Rusya Savunma Bakanlığı, HMS Defender'a ait görüntüleri yayınladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Geçirdiği hastalık yüzünden iki kolunu ve ayaklarını yitiren Beyza, çift kol nakli için Almanya'dan Türkiye'ye geldi 12:30 Geçirdiği hastalık yüzünden iki kolunu ve ayaklarını yitiren Beyza, çift kol nakli için Almanya'dan Türkiye'ye geldi Aziz Yıldırım: Basketbolu bize verirsen Obradovic'i getireceğim, bizde para çok 12:28 Aziz Yıldırım: Basketbolu bize verirsen Obradovic'i getireceğim, bizde para çok Çocukları istismar ettiği iddia edilen imam için adli kontrol kararı çıktı! Aileler isyan etti 12:12 Çocukları istismar ettiği iddia edilen imam için adli kontrol kararı çıktı! Aileler isyan etti
Dev piton hayvan bakıcısının yüzünü ısırdı! Videoyu izleyen herkes hayrete düştü 12:04 Dev piton hayvan bakıcısının yüzünü ısırdı! Videoyu izleyen herkes hayrete düştü Aziz Yıldırım basın toplantısında çok sinirlendi: Bana kimse bir şey gösteremez, her gecenin bir sabahı olmaz 11:57 Aziz Yıldırım basın toplantısında çok sinirlendi: Bana kimse bir şey gösteremez, her gecenin bir sabahı olmaz Son Dakika: Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, cumartesi günü yapılacak seçimde başkanlığa aday olmayacağını açıkladı 11:30 Son Dakika: Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, cumartesi günü yapılacak seçimde başkanlığa aday olmayacağını açıkladı
Çocukların duyduğu ses, toprak altındaki köpekleri ölümden kurtardı 11:04 Çocukların duyduğu ses, toprak altındaki köpekleri ölümden kurtardı Kanada'nın yatılı okullarında gömülen çocuk bedenleri, gün yüzüne çıkmayı sürdürüyor! Yüzlercesi daha ortaya çıktı 10:43 Kanada'nın yatılı okullarında gömülen çocuk bedenleri, gün yüzüne çıkmayı sürdürüyor! Yüzlercesi daha ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
12:28 Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü
12:27 Aziz Yıldırım: Basketbolu bize verirsen Obradovic'i getireceğim, bizde para çok
12:12 Çocukları istismar ettiği iddia edilen imam için adli kontrol kararı çıktı! Aileler isyan etti
12:03 Dev piton hayvan bakıcısının yüzünü ısırdı! Videoyu izleyen herkes hayrete düştü
12:00 Serdar Dursun transferiyle alay eden Aziz Yıldırım, Ali Koç'a futbolcu önerdi
11:57 Aziz Yıldırım basın toplantısında çok sinirlendi: Bana kimse bir şey gösteremez, her gecenin bir sabahı olmaz
11:47 Kuruluş Osman dizisinde o sahne tepki çekti! Bizans komutanına Atatürk'ün meşhur sözünü söylettiler
11:36 Miami'de 11 katlı bina çöktü! Enkaz altında yaralılar var
11:29 Son Dakika: Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, cumartesi günü yapılacak seçimde başkanlığa aday olmayacağını açıkladı
11:22 Elon Musk'tan etkilenip Dogecoin'e yatırım yapmıştı! Milyonerliği kısa sürdü, şimdi çöküşü yaşıyor
Aziz Yıldırım: Artık maçlara geliyorum, hem de protokolden izleyeceğim Aziz Yıldırım: Artık maçlara geliyorum, hem de protokolden izleyeceğim         
12:44
Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü         
12:29
Hasta eşeği yolun karşısına geçirerek insanlık dersi verdi Hasta eşeği yolun karşısına geçirerek insanlık dersi verdi         
12:21
Türkiye Emekliler Derneği, iki ayrı ölüm aylığı bağlanabilmesi için yasal düzenleme talep etti Türkiye Emekliler Derneği, iki ayrı ölüm aylığı bağlanabilmesi için yasal düzenleme talep etti         
12:11
Serdar Dursun transferiyle alay eden Aziz Yıldırım, Ali Koç'a futbolcu önerdi Serdar Dursun transferiyle alay eden Aziz Yıldırım, Ali Koç'a futbolcu önerdi         
12:00
Kuruluş Osman dizisinde o sahne tepki çekti! Bizans komutanına Atatürk'ün meşhur sözünü söylettiler Kuruluş Osman dizisinde o sahne tepki çekti! Bizans komutanına Atatürk'ün meşhur sözünü söylettiler         
11:48
Elon Musk'tan etkilenip Dogecoin'e yatırım yapmıştı! Milyonerliği kısa sürdü, şimdi çöküşü yaşıyor Elon Musk'tan etkilenip Dogecoin'e yatırım yapmıştı! Milyonerliği kısa sürdü, şimdi çöküşü yaşıyor         
11:23
30 Haziran, 30 Haziran, "Koruyucu Aile Günü" olarak kutlanacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı         
11:01
Fahri trafik müfettişi, müdürü olduğu iş yerinin önüne oturup gelene gidene ceza yazınca kent birbirine girdi Fahri trafik müfettişi, müdürü olduğu iş yerinin önüne oturup gelene gidene ceza yazınca kent birbirine girdi         
10:31
Baba ve kız çocuğunun arasındaki evliliği meşru gösteren Baba ve kız çocuğunun arasındaki evliliği meşru gösteren "Onlar Ermiş Muradına'' isimli çocuk kitabı muzır yayın ilan etti         
10:15
Audi, 2033 yılına kadar dizel ve benzinli otomobil üretimini durdurmaya hazırlanıyor Audi, 2033 yılına kadar dizel ve benzinli otomobil üretimini durdurmaya hazırlanıyor         
09:59
Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı         
09:18
Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu         
09:13
Osman Büyükşen'in Müge Anlı yayınındaki isyanına televizyon karşısındaki vatandaşlar da kayıtsız kalmadı Osman Büyükşen'in Müge Anlı yayınındaki isyanına televizyon karşısındaki vatandaşlar da kayıtsız kalmadı         
09:10
Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in dergi için verdiği pozlar olay oldu Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in dergi için verdiği pozlar olay oldu         
22:39
Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi         
21:35
Az kalsın turşu diye yiyeceklerdi! Ünlü fast-food zincirinden alınan hamburgerin içinden sümüklü böcek çıktı Az kalsın turşu diye yiyeceklerdi! Ünlü fast-food zincirinden alınan hamburgerin içinden sümüklü böcek çıktı         
21:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2021 13:08:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Rusya Savunma Bakanlığı, HMS Defender'a ait görüntüleri yayınladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement