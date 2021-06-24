Rusya Savunma Bakanlığı, HMS Defender'a ait görüntüleri yayınladı - Son Dakika

Rusya Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Karadeniz'de Kırım'ın yakınlarına gelen İngiliz savaş gemisi HMS Defender'a ait görüntüleri yayınladı.

Rusya Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Karadeniz Filosu ve Federal Güvenlik Servisi Sınır Muhafaza Servisi tarafından, İngiliz HMS Defender savaş gemisinin, Rusya sınırını ihlalinin önlenmesine dair görüntü" ifadelerine yer verilerek ilgili görüntü yayınlandı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından işletilen, devlete ait bir Rus televizyon ağı Zvezda TV'de yer alan haberde dün yerel saatle 11.52 sıralarında İngiliz HMS Defender savaş gemisinin, Karadeniz'de Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ın yakınlarına geldiği belirtilmiş ve Bakanlıktan yapılan açıklamada, İngiliz savaş gemisinin 'Rusya karasularına' girdiği gerekçesiyle uyarıldığı ancak bu uyarılara yanıt alınamadığı ve Karadeniz Filosu'ndaki savaş gemisinin yerel saatle 12.06 ve 12.08'de uyarı ateşi açtığını bildirmişti. Bakanlık, ayrıca yerel saatle 12.19'da Su-24M tipi saldırı uçağının, HMS Defender'ın yakınlarına 'uyarı' amaçlı 4 adet OFAB-250 tipi bomba attığını duyurdu.

İNGİLTERE'DEN 'UYARI ATEŞİ AÇILMADI' AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

İngiltere Savunma Bakanlığı Basın Ofisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "HMS Defender'a uyarı atışı yapılmadı. Kraliyet Donanması gemisi, uluslararası hukuka uygun olarak Ukrayna karasularından zararsız geçiş yapıyor. Rusların Karadeniz'de bir topçu tatbikatı yaptıklarına ve denizcilik camiasına faaliyetleri hakkında önceden uyarıda bulunduklarına inanıyoruz. HMS Defender'a hiçbir atış yapılmadı ve rotasına bomba atıldığı iddiasını tanımıyoruz" denildi.

'BM SÖZLEŞMESİNİN İHLALİ'

Öte yandan, İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliğindeki askeri ataşesinin, olayla ilgili olarak Rusya Savunma Bakanlığı'na çağrıldığı ifade edildi. Açıklamada, İngiliz gemisinin 'tehlikeli eylemlerinin' Bakanlık tarafından Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmesinin ihlali olarak görüldüğü belirtildi.