Bunun için Rus "Mig-31BM" savaş uçağının havalandığı kaydedilen açıklamada, "Söz konusu hedefin İngiltere Hava Kuvvetlerine ait 'RC-135' elektronik keşif ve harp uçağı olduğu saptandı. Bu uçak, Rusya Federasyonu 'nun devlet sınırını Svyatoy Nos burnu bölgesinde ihlal etti." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Barents Denizi, England, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Rusya: İngiliz keşif uçağı, Rus sınırını ihlal etti - Son Dakika

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