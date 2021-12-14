Rusya Savunma Bakanlığı: Karadeniz'e giren Fransız gemisini izlemeye aldık - Son Dakika

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fransa donanmasına ait ve güdümlü füzelerle donatılmış geminin, Karadeniz'e girdiği belirtildi.

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