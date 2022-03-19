Rusya Savunma Bakanlığı: "Kiev, ABD ve Batı'nın diplomatik tesislerine yönelik saldırı planlıyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya Savunma Bakanlığı: "Kiev, ABD ve Batı'nın diplomatik tesislerine yönelik saldırı planlıyor"

19.03.2022 22:57

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Kiev milliyetçi rejimi, ABD ve Batı'nın diplomatik tesislerine yönelik saldırıları 'Rus silahlı kuvvetlerinin hedefli saldırısı' olarak sunmayı planlıyor" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Kiev milliyetçi rejimi, ABD ve Batı'nın diplomatik tesislerine yönelik saldırıları 'Rus silahlı kuvvetlerinin hedefli saldırısı' olarak sunmayı planlıyor" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırı devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov önemli açıklamalarda bulundu. Rus ordusunun bugünkü ilerleyişinden ve operasyonlarından bahseden Sözcü Konaşenkov, "Kashlagach nehrini geçen Rus Silahlı Kuvvetleri Aidar taburunun direncini kırdı ve 5 kilometre ilerleyerek Shakhtarsk - Novoukrainka hattına ulaştı. 30 kadar militan 1 tank, bir piyade savaş aracı ve 4 arazi aracı imha edildi. Rus ordusu şu anda ikinci kademede faaliyet gösteren Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 54. mekanize tugayının birimleriyle savaşıyorlar. Donetsk Cumhuriyeti Halk milislerinin grupları, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 53. mekanize tugayını imha etti ve Taramchuk yerleşim alanında kontrol ele geçirildi, geri çekilen düşman takip ediliyor. Lugansk Halk Cumhuriyeti Birlikleri ise Ukrayna'nın Lısıçansk kentinin kuzey eteklerine kadar ulaştı. Ukrayna'nın Rubijne şehrinden geri çekilen Ukraynalı milliyetçi grupları yok ediyorlar" dedi.

"UKRAYNA'NIN 59 ASKERİ TESİSİ VURULDU"

Sözcü Konaşenkov Rus ordusunun Ukrayna ordusuna verdiği hasarlardan bahsederek, "Gün boyunca Rus Hava Savunma Sistemleri Ukrayna'nın 59 askeri tesisini vurdu. Bunlar arasında 3 komuta noktası, 2 çoklu fırlatma roket sistemi ve Ukrayna'nın Harkov kentindeki Bohodukhiv kasabasında bulunan 2 radar istasyonu, 2 roket ve topçu silah deposu ve askeri teçhizatın yoğunlaştığı 51 alan yer aldı. Farpost-RU insansız hava aracı, Kiev'in 60 kilometre kuzeyindeki Vypolzov bölgesinde S-300 hava savunma sisteminin aydınlatılması ve yönlendirilmesi için kullanılan bir radarı imha etti. Ayrıca Rus Hava Savunma Sistemleri, Malovorontsovka bölgesi yakınlarında Ukrayna'ya ait 5 ayrı insansız hava aracını imha etti. Ukrayna'ya yönelik askeri harekatın başlangıcından bu yana toplamda 201 insansız hava aracı, bin 443 tank ve diğer zırhlı muharebe aracı, 147 çok amaçlı roketatar, 564 top ve havan topu ile bin 248 adet özel askeri araç imha edildi" ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA İSTİHBARATINDAN 1 KİŞİ TESLİM OLDU"

Açıklamalarının devamında Ukrayna İstihbarat Servisi'nde (SBU) çalışan bir kişinin gönüllü olarak Rus askerlerine teslim olduğunu aktaran Sözcü Konaşenkov, "Özel bir askeri operasyon sırasında, Donetsk ve Lugansk bölgelerindeki SBU'nun ana bölümünün bir çalışanı gönüllü olarak Rus askerlerine teslim oldu. Bu memur, milliyetçilerden kurtarılmış bölgelerde çalışmak için sabotaj ve terörist grupların eğitimini organize etmede doğrudan yer aldı. SBU yetkilisi, Donbass bölgesinde sabotaj faaliyetlerinde bulunan tüm kişiler hakkında ayrıntılı bilgi verdi. SBU'da görevli tüm kişilerin, suç faaliyetinden gönüllü olarak feragat etmesi ve bunu kolluk kuvvetlerine zamanında bildirilmesinin cezai sorumluluktan muaf olduğuna dikkat çekiyorum" dedi.

Teslim olan SBU üyesinin, Azak milliyetçi grupları tarafından provokasyon yapacağına dair bilgiler verdiğini de belirten Konaşenkov, "Buna ek olarak, SBU çalışanı Lviv'deki Azak milliyetçi taburunun militanları tarafından ABD ve diğer Batılı ülkelerin diplomatik misyonlarının çalışanlarına ve tesislerine karşı planlanan terörist eylemler hakkında rapor verdi. Kiev rejimi liderliğinin milliyetçilerin planlarından haberdar olduğunu, ancak bunların uygulanmasını engellemek için herhangi bir önlem almadığını vurgulamak istiyorum. Kiev milliyetçi rejimi, ABD ve Batı'nın diplomatik tesislerine yönelik saldırıları 'Rus silahlı kuvvetlerinin hedefli saldırısı' olarak sunmayı planlıyor. Provokasyonun temel amacı, Ukrayna üzerinde bir uçuşa yasak bölge oluşturmaları ve ek silahlar sağlamaları için NATO ülkeleri üzerindeki baskıyı artırmaktır" diye konuştu.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev, ABD ve Batı'nın diplomatik tesislerine yönelik saldırı planlıyor
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev, ABD ve Batı'nın diplomatik tesislerine yönelik saldırı planlıyor
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev, ABD ve Batı'nın diplomatik tesislerine yönelik saldırı planlıyor

YORUMLAR
500
Ukrayna hükümeti, ülkeyi Rusya'dan alacağı tazminatlarla yeniden inşa etmeyi planlıyor Ukrayna hükümeti, ülkeyi Rusya'dan alacağı tazminatlarla yeniden inşa etmeyi planlıyor Zelenskiy, Rusya'nın saldırıları sonucu yaralanan Kiev bölgesi sakinlerini ziyaret etti Zelenskiy, Rusya'nın saldırıları sonucu yaralanan Kiev bölgesi sakinlerini ziyaret etti

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya Savunma Bakanlığı: 'Kiev, ABD ve Batı'nın diplomatik tesislerine yönelik saldırı planlıyor' - Son Dakika


Son Dakika
23:02 Karantinada olan bir tutukluya doktor yerine gardiyanın baktığı iddiaları yalanlandı!
22:37 Ümit Milli Takım'a, Arda Güler'in çağırılmaması tepki çekmişti! Eleştirilere jet hızında cevap verildi
22:00 Kara Kartal'da Ghezzal isyanı! Hatayspor karşılaşmasından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
21:31 Ülkemizde 19 Mart günü koronavirüs sebebiyle 105 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 328 yeni vaka belirlendi
21:30 Zonguldak'da çarşıdan evine dönen adam 65 yaşındaki eşini asılı halde ölü buldu!
21:08 Bolu Dağı Tüneli'nde yaşanan feci kazada bir sürücü, kağıt gibi olan araçtan sıyrık bile almadan çıktı!
21:06 Son Dakika: İstanbul'da yarın saat 10.00'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryeler trafiğe çıkabilecek!
21:05 Beşiktaş galibiyete hasret kaldı! Kara Kartal, Hatayspor maçını beraberlikle bitirdi
20:29 Taraftar sosyal medyadan tepki gösteriyor! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si toparlanamıyor
20:10 Muharrem İnce'nin Erdoğan'ın fotoğrafına sorduğu soru sosyal medyada gündem oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 23:16:49. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya Savunma Bakanlığı: "Kiev, ABD ve Batı'nın diplomatik tesislerine yönelik saldırı planlıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement