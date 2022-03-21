Rusya Savunma Bakanlığı: "Kiev'de vurulan AVM, roketatar sistemlerinin deposu olarak kullanılıyordu" - Son Dakika
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Rusya Savunma Bakanlığı: "Kiev'de vurulan AVM, roketatar sistemlerinin deposu olarak kullanılıyordu"

21.03.2022 20:35

Rusya Savunma Bakanlığı, dün gece Ukrayna'nın başkenti Kiev'de vurulan alışveriş merkezinin (AVM) roketatar sistemleri için depo olarak kullanıldığını ve bu nedenle vurulduğunu açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün gece Ukrayna'nın başkenti Kiev'de vurulan alışveriş merkezinin (AVM) roketatar sistemleri için depo olarak kullanıldığını ve bu nedenle vurulduğunu açıkladı.

Rusya, gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e bağlı Podilskyi ilçesine düzenlediği füze saldırısı ile bir alışveriş merkezini vurmuş, AVM'nin çevresindeki çok sayıda bina da hasar görüşmüştü. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından söz konusu AVM'ye düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Ukraynalı milliyetçiler, yerleşim yerlerinin ve sosyal tesislerin alanlarını topçu sistemlerini yerleştirmek ve Rus askerlerine yoğun ateş yakmak için canlı kalkan olarak kullanmaya devam ediyor. Aynı zamanda, yakındaki AVM'nin alanları, roket güdümlü mühimmatın depolanması ve çoklu fırlatma roket sistemlerinin yeniden yüklenmesi için büyük bir üs olarak kullanıldı" dedi.

Rus istihbaratı tarafından söz konusu AVM'nin çoklu fırlatma roket sistemlerinin konumunun doğrulandığını aktaran Konaşenkov, "Roket güdümlü mühimmatlı bir deponun yerini tespit ettik. Güvenlik kamerası görüntüleri Ukrayna'ya ait çoklu roketatarın, roket ve füzelerin yeniden yüklenmesinden sonra Kiev'in eteklerinde bir AVM'ye girdiğini açıkça gösteriyor. 21 Mart gecesi, Ukrayna'ya ait çoklu roketatar bataryası ve mühimmatlar için bir depolama üssü olan boş bir AVM yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlarla imha edildi" denildi.

Özellikle Batı medyası tarafından AVM saldırısında sivillerin hedef alındığı yönündeki haberlere atıfta bulunan Konaşenkov, "Batı medyasının dikkatini bir kez daha çekmek istiyoruz. Kiev'in yerleşim bölgelerinde ve Ukrayna'nın diğer şehirlerindeki sivil nesnelerin, Kiev milliyetçi rejimi tarafından, topçu ve roket sistemleri için atış mevzileri olarak kullanıldığına dair kesin kanıtlar sunduk" dedi.

Saldırının ardından Ukrayna Devlet Acil Servisi, 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev'de vurulan AVM, roketatar sistemlerinin deposu olarak kullanılıyordu
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev'de vurulan AVM, roketatar sistemlerinin deposu olarak kullanılıyordu
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev'de vurulan AVM, roketatar sistemlerinin deposu olarak kullanılıyordu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya Savunma Bakanlığı: 'Kiev'de vurulan AVM, roketatar sistemlerinin deposu olarak kullanılıyordu' - Son Dakika


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