Rusya Savunma Bakanlığı: "Kiev'deki yerleşim yerlerine herhangi bir saldırı yapılmayacak" - Son Dakika
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Rusya Savunma Bakanlığı: "Kiev'deki yerleşim yerlerine herhangi bir saldırı yapılmayacak"

25.02.2022 17:33
Rusya Savunma Bakanlığı: "Kiev'deki yerleşim yerlerine herhangi bir saldırı yapılmayacak"

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Kiev'deki yerleşim alanlarına saldırmayacağını söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Kiev'deki yerleşim alanlarına saldırmayacağını söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyonun 2'nci gününde hem Rusya hem Ukrayna cephesinden açıklamalar gelmeye devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov son yaptığı açıklamada, Rus hava birliklerinin Gostomel Hava Üssü'ne düzenlediği indirme operasyonu ile ilgili bilgi vererek, "Rus ordusu 24 Şubat'ta Gostomel Hava Üssü yakınlarına başarılı bir indirme operasyonu gerçekleştirmiştir. Havalimanı ele geçirilirken, Ukrayna'nın özel birliklerine ait 200 milliyetçi öldürülmüştür. Rus tarafında kayıp yoktur. Şu anda hava indirme birliklerinin Gostomel Hava Üssü'ndeki unsurlarla birleşmesiyle Kiev kenti batıdan bloke edildi. Rus ordusu, Çernigiv kentinin kuşatmasını başarıyla tamamlamıştır" dedi.

Rus yanlısı ayrılıkçıların Donbass bölgesindeki ilerleyişinden de bahseden Konaşenkov, "Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin Severodonetsk yönündeki birimleri, 12 kilometre derinliğe kadar ilerledi. Donetsk Halk Cumhuriyeti birliklerinin Volnovakha yönünde grupları ise 11 kilometre derinliğe ilerledi" diyerek, "Pentagon ve CIA danışmanları, misilleme ateşini kışkırtmak için yerleşim bölgelerinde roket güdümlü topçu sistemlerinin nasıl konuşlandırılacağını Kiev'e öğretti. Kiev rejiminin topçu atış alanlarını kapatmak için yerleşim alanlarını kullanması bir savaş suçudur" ifadelerini kullandı.

Sözlerinin sonunda Ukrayna halkına seslenen Konaşenko, "Ukrayna vatandaşlarına sesleniyorum. Milliyetçi liderliğiniz teröristlerle aynı yöntemleri kullanıyor. Sizi canlı kalkan olarak kullanmak istiyorlar. Rus Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna başkentinin yerleşim bölgelerine herhangi bir saldırıda bulunmayacak" ifadelerini kullandı.

(Erhan Altıparmak/ İHA)

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Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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