Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev'in batısıyla bağlantısı kesildi - Son Dakika
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Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev'in batısıyla bağlantısı kesildi

25.02.2022 16:27
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev'in batısıyla bağlantısı kesildi

Rusya Savunma Bakanlığı, hava indirme birliklerinin Gostomel hava üssündeki unsurlarla birleştiğini, Kiev'in batısıyla bağlantısının kesildiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, hava indirme birliklerinin Gostomel hava üssündeki unsurlarla birleştiğini, Kiev'in batısıyla bağlantısının kesildiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov yaptığı açıklamada, Kiev çevresinde askeri operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Rus ordusunun, Kiev'in kuzeyindeki Çernigiv kentini ablukaya aldığını aktaran Konaşenkov, "Halihazırda, Rus ordusu Çernigiv kentinin kuşatmasını başarıyla tamamlamıştır." dedi.

Dünden bu yana çatışmaların yaşandığı Gostomel hava üssüne dair de bilgi veren Konaşenkov, "Rus ordusu 24 Şubat'ta Gostomel hava üssü yakınlarına başarılı bir indirme gerçekleştirmiştir. Havalimanı ele geçirilirken, Ukrayna'nın özel birliklerine ait 200 milliyetçi öldürülmüştür. Rus tarafında kayıp yoktur." diye konuştu.

Konaşenkov, havalimanının ele geçirilmesiyle Kiev'in batısıyla bağlantının kesildiğini belirterek, "Hava indirme birliklerinin Gostomel hava üssündeki unsurlarla birleşmesiyle, Kiev'in batısıyla bağlantısı kesildi." ifadesini kullandı.

Rus ordusunun Kiev'deki yerleşim birimlerine saldırmayacağını kaydeden Konaşenkov, "Rus askerleri sivil kayıpların önlenmesi için gerekli tüm önlemleri almaktadır." şeklinde konuştu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Merkezi İstihbarat Teşkilatına (CIA) yönelik suçlamalarda da bulunan Konaşenkov, "Pentagon ve CIA danışmanları, misilleme ateşini kışkırtmak için yerleşim bölgelerinde roket güdümlü topçu sistemlerinin nasıl konuşlandırılacağını Kiev'e öğretti." değerlendirmesinde bulundu.

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Pentagon, Rusya, Kiev, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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