Rusya Savunma Bakanlığı: "Kırım'daki mühimmat deposunda yaşanan patlamanın nedeni sabotaj" - Son Dakika
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Rusya Savunma Bakanlığı: "Kırım'daki mühimmat deposunda yaşanan patlamanın nedeni sabotaj"

16.08.2022 13:57
Rusya Savunma Bakanlığı: "Kırım'daki mühimmat deposunda yaşanan patlamanın nedeni sabotaj"

Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım'da askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlamanın ardından yaptığı açıklamada, "Patlamanın nedeni sabotaj" ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım'da askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlamanın ardından yaptığı açıklamada, "Patlamanın nedeni sabotaj" ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'ın Canköy yerleşim alanı kırsalındaki Mayskoye köyü yakınlarında bulunan Rus askeri birliğinin geçici mühimmat deposunda yaşanan patlamayla ilgili detayları paylaştı. Mühimmat deposundaki patlamanın, Ukrayna tarafından yapılan saldırı sonucu meydana geldiğini doğrulayan bakanlık, durumu "sabotaj olarak nitelendirdi. Bakanlık ayrıca ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaralandığı olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "16 Ağustos sabahı Cankoy yerleşimi yakınlarındaki askeri depo, sabotaj sonucunda hasar gördü. Askeri depodaki patlama sırasında elektrik iletim hatları, elektrik santrali, demiryolu hattı, konut binaları ve bazı sivil altyapı alanlarında da hasar meydana geldi" ifadelerini kullandı. Açıklamanın sonunda, ciddi bir yaralanmanın bulunmadığı ve patlamanın yol açtığı enkazın kaldırılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. - MOSKOVA

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Kaynak: İHA

Rusya, Kırım, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rusya Savunma Bakanlığı: 'Kırım'daki mühimmat deposunda yaşanan patlamanın nedeni sabotaj' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya Savunma Bakanlığı: "Kırım'daki mühimmat deposunda yaşanan patlamanın nedeni sabotaj" - Son Dakika
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