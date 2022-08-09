Rusya Savunma Bakanlığı: "Kırım'daki hava üssünde mühimmat patlaması oldu" - Son Dakika
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Rusya Savunma Bakanlığı: "Kırım'daki hava üssünde mühimmat patlaması oldu"

09.08.2022 17:57
Rusya Savunma Bakanlığı: "Kırım'daki hava üssünde mühimmat patlaması oldu"

Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım'daki Novofyodorovka Hava Üssü'ndeki patlamayla ilişkin yaptığı açıklamada, hava üssünde mühimmat patlaması olduğunu duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım'daki Novofyodorovka Hava Üssü'ndeki patlamayla ilişkin yaptığı açıklamada, hava üssünde mühimmat patlaması olduğunu duyurdu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar Donbass bölgesinde artarak devam ederken, Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'da bulunan Rusya'ya ait Novofedorivka Hava Üssü'nde 7 kez art arda patlama sesi duyulmuştu. Rusya Savunma Bakanlığı, patlamaların Ukrayna saldırısı nedeniyle yaşandığı dair çıkan haberlerin ardından patlamaya ilişkin resmi açıklama yayınladı.

Hava üssünde mühimmat patlaması olduğu belirtilen açıklamada, "Novofyodorovka yerleşim yerinde bulunan Saki Hava Üssü'nün toprakları içerisinde TSİ 15.20 civarında, birkaç havacılık cephanesi infilak etti ve bunun sonucunda bir depo alanı çöktü. Birimlerden alınan bilgilere göre paketlenmiş mühimmatın patladığı alanda yangın etkisi olmadı" denildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı ekiplerin hava üssünde çalışmalarını sürdürdüğü belirtilerek, hava üssü ve çevresinde bulunan 30 kişinin tahliye edildiği açıklandı.

Novofedorivka Hava Üssü, Rus donanmasına bağlı savaş uçakları ve helikopterler tarafından kullanılıyor. - MOSKOVA

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Kaynak: İHA

Kırım, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rusya Savunma Bakanlığı: 'Kırım'daki hava üssünde mühimmat patlaması oldu' - Son Dakika

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