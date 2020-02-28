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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan İdlib açıklaması: Rusya Türk askerinin vurulduğu operasyonda yer almadı
6 saat önce
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan İdlib açıklaması: Rusya Türk askerinin vurulduğu operasyonda yer almadı
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan İdlib hakkında ilk açıklama geldi.
Bakanlık Rus TASS haber ajansına yaptığı açıklamada Rus Hava Güçleri'nin 33 Türk askerinin öldüğü, 32 askerin ise yaralandığı saldırıya katılmadığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 09:04
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