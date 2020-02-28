Rusya Savunma Bakanlığı'ndan İdlib açıklaması: Rusya Türk askerinin vurulduğu operasyonda yer almadı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Rusya Savunma Bakanlığı'ndan İdlib açıklaması: Rusya Türk askerinin vurulduğu operasyonda yer almadı - Son Dakika Dünya

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan İdlib açıklaması: Rusya Türk askerinin vurulduğu operasyonda yer almadı

6 saat önce

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan İdlib açıklaması: Rusya Türk askerinin vurulduğu operasyonda yer almadı

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan İdlib açıklaması: Rusya Türk askerinin vurulduğu operasyonda yer almadı, System.String[]

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan İdlib hakkında ilk açıklama geldi.


Bakanlık Rus TASS haber ajansına yaptığı açıklamada Rus Hava Güçleri'nin 33 Türk askerinin öldüğü, 32 askerin ise yaralandığı saldırıya katılmadığını açıkladı.

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İdlib, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 09:04 
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