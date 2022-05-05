Rusya Savunma Bakanlığı: "Mikolayiv'de mühimmat deposunu ve akaryakıt depolama tesisini vurduk" - Son Dakika
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Rusya Savunma Bakanlığı: "Mikolayiv'de mühimmat deposunu ve akaryakıt depolama tesisini vurduk"

05.05.2022 12:41
Rusya Savunma Bakanlığı: "Mikolayiv'de mühimmat deposunu ve akaryakıt depolama tesisini vurduk"

- Rusya Savunma Bakanlığı: "Mikolayiv'de mühimmat deposunu ve akaryakıt depolama tesisini vurduk" Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Mikolayiv kentinde mühimmat deposu ve akaryakıt depolama tesisinin vurulduğunu açıkladı.

- Rusya Savunma Bakanlığı: "Mikolayiv'de mühimmat deposunu ve akaryakıt depolama tesisini vurduk"

MOSKOVA - Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Mikolayiv kentinde mühimmat deposu ve akaryakıt depolama tesisinin vurulduğunu açıkladı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 24 Şubat'tan beri sürüyor. Ukrayna'nın birçok bölgesini hedef alan Rusya, Mikolayiv'de bulunan büyük bir mühimmat deposunu vurdu. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından operasyonla ilgili yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'daki askeri operasyonu devam ediyor. Rus Havacılık Kuvvetleri'ne ait hava tabanlı yüksek hassasiyetli füzeler, Kirovograd kenti yakınlarında bulunan Kanatovo askeri hava üssündeki havacılık ekipmanını, Mikolayiv'deki büyük bir mühimmat deposunu ve Zhovtneve yakınlarındaki Ukrayna askeri teçhizatı için önem arz eden yakıt depolama tesisini imha etti. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı 17. ayrı tank tugayının komuta karakolu, 4 insan gücü ve askeri teçhizatların yoğun olduğu bölgelerin yanında Kramatorsk yakınlarındaki bir askeri havaalanında bulunan 2 askeri teçhizat deposu da vuruldu. Rus Havacılık Kuvvetleri'ne bağlı operasyonel taktik ve ordu havacılığı, Ukrayna'nın 93 insan gücü ve askeri ekipmanının bulunduğu alanı hedef aldı. Topçu birlikleri 32 komuta merkezini, 5 mühimmat deposunu, 403 kaleyi, çok sayıda insan gücü ve askeri teçhizatın yoğunlaştığı alanlarla birlikte 51 Ukrayna topçu mevzisini de vurdu. Saldırılar, 600'e kadar milliyetçinin yanı sıra 61 silah ve askeri teçhizatın yok edilmesiyle sonuçlandı. Rus hava savunma araçları, Zmeiniy Adası yakınında bir Su-24, Herson bölgesinde bir Su-27 ve Dnipropetrovsk bölgesi yakınında da bir Su-25 olmak üzere 3 Ukrayna uçağını düşürdü. Gece boyunca birçok noktada 14 insansız hava aracı imha edildi. Tarasovka ve Vasiliev yakınlarındaki 2 Smerç çok namlulu roketatar sistemi de yok edildi. Toplamda 149 uçak, 112 helikopter, 726 insansız hava aracı, 288 uçaksavar füze sistemi, 2 bin 834 tank ve askeri araç, 325 çok namlulu roketatar sistemi, bin 306 saha ve havan topçusu ve 2 bin 646 özel askeri araç yok edildi" denildi.

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya Savunma Bakanlığı: 'Mikolayiv'de mühimmat deposunu ve akaryakıt depolama tesisini vurduk' - Son Dakika


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