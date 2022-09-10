Rusya, Ukrayna'nın İzyum ve Balakley şehirlerindeki birliklerini geri çekiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya, Ukrayna'nın İzyum ve Balakley şehirlerindeki birliklerini geri çekiyor

10.09.2022 18:24
Rusya, Ukrayna'nın İzyum ve Balakley şehirlerindeki birliklerini geri çekiyor

Rusya Savunma Bakanlığı, ordusunun kontrolü altında tuttuğu Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki İzyum ve Balakley şehirlerinden geri çekilmeye başladığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, ordusunun kontrolü altında tuttuğu Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki İzyum ve Balakley şehirlerinden geri çekilmeye başladığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Ukrayna'daki savaşta Rus ordusunun eylemlerine ilişkin açıklama yapıldı.

???????Açıklamada, Rus silahlı kuvvetlerinin "askeri operasyonun hedefine ulaşması için" Harkov bölgesine bağlı Balakleya ve İzyum şehirlerindeki birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti topraklarına yönlendirilmesi için bir çalışma gerçekleştirildiği kaydedildi.

YORUMLAR
500
Rusya-Ukrayna savaşında esir düşen Ukraynalı askerlerin yakınları gösteri düzenledi Rusya-Ukrayna savaşında esir düşen Ukraynalı askerlerin yakınları gösteri düzenledi Ukrayna: Birliklerimiz güneyde de ilerliyor Ukrayna: Birliklerimiz güneyde de ilerliyor
Kaynak: AA

Ukrayna, Harkiv, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya, Ukrayna'nın İzyum ve Balakley şehirlerindeki birliklerini geri çekiyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:05 Malatya'da vinç faciası! 3 işçi yaşamını yitirirken 2 işçi de ağır yaralandı
17:45 İzmir'in kurtuluş yıl dönümünde yaptığı konuşma tepki çekmişti! Tunç Soyer eleştirilere cevap verdi
17:39 Yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın Galatasaray'dan özel istekleri
17:19 AK Partili Mehmet Özhaseki'den enflasyon karşılaştırması: Ekmek 1 lirayken alamıyordunuz
17:06 Erden Timur'un isteyip de Galatasaray'a getiremediği tek futbolcu ortaya çıktı! 2 defa görüşmüş
16:31 Sancaktepe'de "yok artık" dedirten olay! İETT şoförü, engelli vatandaşı otobüse almadı
16:28 Milli basketbolcu Cedi Osman'a tepkiler yükseldi! Sporseverler Burak Yılmaz'ı hatırlattı
16:00 Rusya lideri Putin'i kızdıracak gelişme! Milletvekilleri sebeplerini sıralayıp istifasını istedi
15:59 Uzi ile aşk yaşadığı iddialarına yanıt veren Aleyna Tilki: Öyle bir şey olmadı
15:39 Ankaragücü maçında kendilerine saldıran taraftarı iten ve ceza alan Josef de Souza'dan ayrılık açıklaması: Kendimi güvende hissetmiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2022 18:24:42. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya, Ukrayna'nın İzyum ve Balakley şehirlerindeki birliklerini geri çekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement