Rusya Savunma Bakanlığı, isyancılara açık çağrıda bulundu: Bizimle iletişime geçenlerin can güvenliğini garanti ediyoruz

Rus güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Prigojin, Rus Savunma Bakanı Şoygu'yu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp Putin'e baş kaldırdı. İsyan başlatıp savaş meydanından Rusya'ya geçen Wagner Rostov şehrini ele geçirirken, Rusya Savunma Bakanlığı ise "Prigojin ve taraftarlarının yaptıkları silahlı isyandır. Prigojin, Wagner savaşçılarını kendi suç macerasına sürüklüyor" açıklamasını yaptı. Açıklamada paralı askerlerin kolluk kuvvetlerinin temsilcileriyle iletişime geçmesi istenerek herkesin güvenliği garanti edildi.

AĞIR SİLAHLARLA GİRDİLER

Ukrayna savaşında görev alan Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Prigojin, Rus ordusunu "Wagner savaşçılarını yok etmekle" suçladı. Prigojin insanları sokağa çağırıp isyan başlatırken silahlı gruplar Ukrayna'dan sınırı geçerek Rusya topraklarına girip Rostov kentini kuşattı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Wagner savaşçılarının zırhlı araçlarla, tanklarla Rus Güney Askeri Bölge Karargah binası çevresinde konuşlandığı görülüyor. Wagner savaşçıları Rus Savunma Bakanlığına bağlı binanın kapı ve pencerelerini gören yerlere ağır silahlar yerleştirdi. Rostov-Na-Donu sokaklarında kritik noktaları kontrol etmeye çalışan Wagner grubu üyelerinin hareketliliği görülüyor.

ŞOYGU'YU İSTİYORLAR

Rus Güney Askeri Bölge Karargahı önünde askeri yetkililerle tokalaştığı görülen Wagner'in Kurucusu Prigojin, "Bir kez daha söylüyorum. Biz Şoygu'yu ve Genelkurmay Başkanı'nı buraya istiyoruz. Onlar gelene kadar burada olacağız. Rostov'u bloke edeceğiz ve Moskova'ya gideceğiz." ifadelerini kullandı.

BAKANLIK'TAN ÇAĞRI: İHTİYATLI OLUP BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Taraflar arasında ipler iyice gerilirken Rusya Savunma Bakanlığı tüm Wagner savaşçılarına, "ihtiyatlı olması" ve kolluk kuvvetleriyle iletişime geçmesi çağrısında bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Wagner savaşçılarına çağrı yapıldı.

Wagner savaşçılarının "yalanla (Yevgeniy) Prigojin'in suç içerikli macerasına ve silahlı bir isyana sürüklendikleri" kaydedilen açıklamada, "Yoldaşlarınızın birçoğu, kalıcı konuşlanma yerlerine güvenli şekilde dönebilmek için yardım isteyerek hatalarını çoktan anladı. Böyle bir yardım, başvuran tüm savaşçı ve komutanlara sağlandı." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, paralı savaşçıların ihtiyatlı olması ve mümkün olan en kısa sürede Rusya Savunma Bakanlığı veya kolluk kuvvetlerinin temsilcileriyle iletişime geçmesi istenerek herkesin güvenliğinin garanti edildiği duyuruldu.