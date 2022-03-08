Rusya Savunma Bakanlığı: "Rus Hava Kuvvetleri son 24 saatte Ukrayna'daki 158 askeri unsuru vurdu" - Son Dakika
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Rusya Savunma Bakanlığı: "Rus Hava Kuvvetleri son 24 saatte Ukrayna'daki 158 askeri unsuru vurdu"

08.03.2022 16:37
Rusya Savunma Bakanlığı: "Rus Hava Kuvvetleri son 24 saatte Ukrayna'daki 158 askeri unsuru vurdu"

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov,"Rus Hava Kuvvetleri son 24 saatte Ukrayna'daki 158 askeri unsuru vurdu" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov,"Rus Hava Kuvvetleri son 24 saatte Ukrayna'daki 158 askeri unsuru vurdu" dedi.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırıları devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından da son duruma ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Sivillerin güvenli bir şekilde tahliyesi için saat 10.00 itibarıyla Kiev, Çernihiv, Sumi, Harkov ve Mariupol'den insani koridor açılması için geçici ateşkes ilan edildi" ifadelerini kullandı.

Rus operasyonlarının Ukrayna'daki son durumuyla ilgili bilgiler aktaran Konaşenkov, "Rus Hava Kuvvetleri son 24 saatte Ukrayna'daki 158 askeri unsuru vurdu. Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin Jitomir'deki Ozernoye Hava Üssü, yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlarla vurularak kullanılamaz hale getirildi. Rus uçakları 2 MiG-29 ve bir Su-27 uçağını vurdu. 2 adet S-300 füze savunma sistemi bataryası, 3 Buk M-1 sistemi, 4 komuta merkezi, 2 radar istasyonu, 9 mühimmat deposu ve 11 silah ve askeri teçhizat depolama yeri imha edildi" dedi.

Rus operasyonlarının başladığı günden bu yana toplam bilanço hakkında da açıklama yapan Konaşenkov, "Operasyonun başlamasından bu yana Ukrayna'nın 2 bin 482 askeri altyapı unsuru ortadan kaldırıldı. Bunlar arasında 87 komuta ve iletişim merkezi, 124 S-300, Buk M-1 ve Osa uçaksavar füzesi sistemlerinin yanı sıra 79 radar istasyonu bulunuyor. 66 tank ve başka zırhlı araçlar, 91 çoklu roketatar, 317 topçu sistemi, 634 adet özel askeri araç ve 81 insansız hava aracı da imha edilenler arasında" şeklinde konuştu.

(Erhan Altıparmak/ İHA)

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Rusya Savunma Bakanlığı: "Rus Hava Kuvvetleri son 24 saatte Ukrayna'daki 158 askeri unsuru vurdu" - Son Dakika
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