Rusya Savunma Bakanlığı: Rus uçakları saldırı düzenlemedi - Son Dakika
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Rusya Savunma Bakanlığı: Rus uçakları saldırı düzenlemedi

15 dakika önce

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye Rus uçaklarının saldırı düzenlemediği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus uçakları saldırı düzenlemedi, System.String[]

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye Rus uçaklarının saldırı düzenlemediği belirtildi.

Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre, Rusya Savunma Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, Rus kuvvetlerince Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye hava saldırısı düzenlenmediği belirtildi.


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Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:02 Kaynak: DHA
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