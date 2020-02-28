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Rusya Savunma Bakanlığı: Rus uçakları saldırı düzenlemedi
15 dakika önce
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye Rus uçaklarının saldırı düzenlemediği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:02 Kaynak: DHA
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye Rus uçaklarının saldırı düzenlemediği belirtildi.
Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre, Rusya Savunma Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, Rus kuvvetlerince Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye hava saldırısı düzenlenmediği belirtildi.
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