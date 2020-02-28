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Rusya Savunma Bakanlığı: "Rus uçakları, Türk askerinin vurulduğu bölgede kullanılmadı.
6 saat önce
Rusya Savunma Bakanlığı: "Rus uçakları, Türk askerinin vurulduğu bölgede kullanılmadı.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 09:15 Kaynak: İHA
Rusya Savunma Bakanlığı: "Rus uçakları, Türk askerinin vurulduğu bölgede kullanılmadı. Türk askeri, Suriye jetlerince vuruldu. Türkiye'nin kayıpları sonrası ateşkesi uygulamaya hazırız." - MOSKOVA
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