Rusya: Ukrayna'da toplam 3 bin 345 obüs ve havan topu imha ettik - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya: Ukrayna'da toplam 3 bin 345 obüs ve havan topu imha ettik

26.08.2022 15:12
Rusya: Ukrayna'da toplam 3 bin 345 obüs ve havan topu imha ettik

Rusya Savunma Bakanlığı, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 3 bin 345 obüs ve havan topunun yok edildiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 3 bin 345 obüs ve havan topunun yok edildiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da savaşta Rus ordusunun faaliyetleri konusunda açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde 50'den fazla Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini, 9 zırhlı araç ve otomobilin imha edildiğini ileri süren Konaşenkov, Ukrayna ordusunun 53. Mekanize Tugayı ve 93. Mekanize Tugayına bağlı askeri birliklerinin büyük kayıplar vermesi nedeniyle pozisyonlarını terk ettiğini iddia etti.

Son 24 saatte Ukrayna güçlerine ait 9 yönetim merkezi, 5 mühimmat deposu ile S-300 savunma sisteminin radarının yok edildiğini aktaran Konaşenkov, 6 insansız hava aracının Rus savunma sistemlerince vurulduğunu bildirdi.

Konaşenkov, "Toçka-U" balistik füze, 6 "HIMARS" ve "Olha" çok namlulu roketatar füzelerinin ele geçirildiğini söyleyerek, "Ukrayna'da şimdiye kadar 273 uçak, 148 helikopter, 1813 insansız hava aracı, 369 hava savunma füze sistemi, 4 bin 392 tank ve zırhlı araç, 819 çok namlulu roketatar, 3 bin 345 obüs ve havan topu, 5 bin 54 özel askeri araç imha edildi." diye konuştu.

Son 24 saatte Zaporijya Nükleer Enerji Santrali'nin 2 kez Ukrayna ordusunun saldırılarına maruz kaldığını ifade eden Konaşenkov, "Santrale yönelik saldırının, Dnipro bölgesindeki Marganets yerleşim biriminin batı tarafından yapıldığı tespit edildi. Buranın yüksek hassasiyetli silahla vurulması sonucunda ABD üretimi M777 obüsü yok edildi." dedi.

YORUMLAR
500
Zelenskiy: 'Rusya, Ukrayna'yı ve tüm Avrupalıları radyasyon felaketinden bir adım öteye taşıdı' Zelenskiy: 'Rusya, Ukrayna'yı ve tüm Avrupalıları radyasyon felaketinden bir adım öteye taşıdı' Bakan Nebati'den, ABD'nin Tüsiad'a Gönderdiği Mektupla İlgili Açıklama: 'Mektubun İş Çevrelerimizde Endişe Yaratması Anlamsızdır' Bakan Nebati'den, ABD'nin Tüsiad'a Gönderdiği Mektupla İlgili Açıklama: 'Mektubun İş Çevrelerimizde Endişe Yaratması Anlamsızdır'
Kaynak: AA

Ukrayna, Tragger, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya: Ukrayna'da toplam 3 bin 345 obüs ve havan topu imha ettik - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:56 Her şey Jorge Jesus'un istediği gibi oldu! Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile yeniden karşılaşacak
14:42 Gülşen'in avukatı Gökçe Kılıç Gülsaran: Bu neticenin böyle olmaması gerekiyor
14:41 Tarkan'dan meslektaşı Gülşen'in tutuklanmasına sert tepki: Adalet sistemimizin ikiyüzlülüğü ve çarpıklığı karşısında hayretler içerisinde kalıyoruz
14:36 Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki rakipleri belli oldu
14:21 The Economist dergisinin, "Türkiye ekonomisinde ters giden bir şeyler var" analizine, Bakan Nebati'den yanıt geldi: Bizi izlemeye devam edin!
14:20 Bilecik Belediyesi'nden vatandaşlara 'şebeke suyu' uyarısı geldi
14:18 Sevilla'da Marcao şoku! Bir süre daha forma giyemeyecek
14:02 Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira'dan Boca Juniors itirafı
14:03 Gülşen'i cezaevinde eşi Ozan Çolakoğlu ziyaret etti! Soruları yanıtsız bıraktı
13:38 Fenerbahçe'nin genç forveti Tiago Çukur'a Belçika ekibi talip oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 15:16:22. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya: Ukrayna'da toplam 3 bin 345 obüs ve havan topu imha ettik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement