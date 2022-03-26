Son dakika: Rusya Savunma Bakanlığı: Seyir füzeleri ile Ukrayna'da askeri yerleri vurduk - Son Dakika
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Son dakika: Rusya Savunma Bakanlığı: Seyir füzeleri ile Ukrayna'da askeri yerleri vurduk

26.03.2022 12:02

Son dakika habere göre Füzelerin gemiden fırlatılma anı Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov'un açıklaması MOSKOVA (AA) – Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Jitomir ve Mıkolayiv bölgesindeki askeri yerleri "Kalibr" ve "Oniks" yüksek hassasiyetli füzelerle vurduklarını duyurdu.

Füzelerin gemiden fırlatılma anı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov'un açıklaması MOSKOVA (AA) – Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Jitomir ve Mıkolayiv bölgesindeki askeri yerleri "Kalibr" ve "Oniks" yüksek hassasiyetli füzelerle vurduklarını duyurdu.

Konaşenkov yaptığı açıklamada, dün denizden fırlatılan yüksek hassasiyetli seyir füzesi Kalibr ile Jitomir bölgesindeki Velikiye Korovnitsı yerleşim birimindeki Ukrayna ordusuna ait cephaneyi imha ettiklerini ifade etti.

Sözcü Konaşenkov, "Yüksek hassasiyetli seyir füzesi Oniks ile Mıkolayiv yakınlarında Ukrayna'nın güneyinde Ukrayna askeri birliklerine akaryakıt sağlayan bir yakıt üssünü yok ettik." ifadelerini kullandı.

Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna savaş uçağı ve insansız hava araçlarını vurduğu bilgisini de paylaşan Konaşenkov, "Vişnevoe yerleşim birimi üzerinde 2 Su-25 ve 1 Su-24 model uçak ile 6 insansız hava aracı vuruldu. Bunun dışında bir Toçka-U füze sistemi Vasilyevka yerleşim biriminde imha edildi." diye konuştu.

Konaşenkov, bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 267 insansız hava aracı, 207 hava savunma sistemi, 1618 tank ve zırhlı araç, 166 çok namlulu roketatar, 662 obüs ve havan topu, 1453 özel askeri aracın yok edildiğini ifade etti.

Son dakika: Rusya Savunma Bakanlığı: Seyir füzeleri ile Ukrayna'da askeri yerleri vurduk
Son dakika: Rusya Savunma Bakanlığı: Seyir füzeleri ile Ukrayna'da askeri yerleri vurduk
Son dakika: Rusya Savunma Bakanlığı: Seyir füzeleri ile Ukrayna'da askeri yerleri vurduk

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Rusya Savunma Bakanlığı: Seyir füzeleri ile Ukrayna'da askeri yerleri vurduk - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Rusya Savunma Bakanlığı: Seyir füzeleri ile Ukrayna'da askeri yerleri vurduk - Son Dakika
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