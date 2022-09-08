Rusya: Ukrayna'ya ait 293 uçak, 152 helikopter, 4 bin 863 tank ve zırhlı yok ettik - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya: Ukrayna'ya ait 293 uçak, 152 helikopter, 4 bin 863 tank ve zırhlı yok ettik

08.09.2022 16:16
Rusya: Ukrayna'ya ait 293 uçak, 152 helikopter, 4 bin 863 tank ve zırhlı yok ettik

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugüne kadar Ukrayna'ya ait 293 uçak, 152 helikopter, 4 bin 863 tank ve zırhlı aracı yok ettiklerini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugüne kadar Ukrayna'ya ait 293 uçak, 152 helikopter, 4 bin 863 tank ve zırhlı aracı yok ettiklerini bildirdi.

Konaşenkov yaptığı açıklamada, Ukrayna'da savaştaki Rus ordusunun eylemlerine ilişkin bilgi verdi.

Ukrayna ordusunun Mıkolayiv-Krivorojskiy yönündeki pozisyonlarında büyük kayıplar nedeniyle Rus tarafına yönelik saldırı gerçekleştiremediğini öne süren Konaşenkov, Ukrayna ordusunun Mıkolayiv bölgesinde Bereznegovatoye, Murahovka, Ternoviye Podı, Herson bölgesinde Suhoy Stavok, Pertovskoye civarındaki noktalarının ateş altına alındığını kaydetti.

Rus uçaklarının Mıkolayiv bölgesindeki Konstantinovka bölgesinde Ukrayna hava kuvvetlerine ait bir Su-25 model savaş uçağını düşürdüğünü aktaran Konaşenkov, Mıkolayiv-Krivorojskiy yönündeki saldırılarda bir gün içinde 190'dan fazla Ukrayna askerini etkisiz hale getirdiklerini ileri sürdü.

Yüksek hassasiyetli silahlarla Donetsk bölgesinde Slavyansk ve Kramatorsk'taki Ukrayna birliklerinin geçici konuşlandığı noktaları vurduklarını aktaran Konaşenkov, bu saldırılar sonucunda bölgede 120'ye yakın Ukrayna askerinin etkisiz hale getirildiğini iddia etti.

Rus askeri birliklerinin Donetsk bölgesinde Dzerjinsk, Soledar ve Artyömovsk'a (Bahmut), Zaporijya bölgesinde Novonikolayevka'ya saldırılar yaptığını aktaran Konaşenkov, Zaporjiya, Donetsk, Herson, Çernigiv bölgelerindeki farklı noktalarda 13 insansız hava aracını düşürdüklerini dile getirdi.

Konaşenkov, "Ukrayna'ya ait bugüne kadar 293 uçak, 152 helikopter, 1910 insansız hava aracı, 374 hava savunma füze sistemi, 4 bin 863 tank ve zırhlı araç, 826 çok namlulu roketatar, 3 bin 369 obüs ve havan topu, 5 bin 387 özel askeri araç imha edildi." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Macron'un, Rusya'nın Ukrayna işgalini Zelenski'nin açtığı telefonla öğrendikten sonraki yüz hali ortaya çıktı Macron'un, Rusya'nın Ukrayna işgalini Zelenski'nin açtığı telefonla öğrendikten sonraki yüz hali ortaya çıktı Hillary Clinton: Zelenski, gerçek bir savaş dönemi lideri, ondan çok etkilendim Hillary Clinton: Zelenski, gerçek bir savaş dönemi lideri, ondan çok etkilendim
Kaynak: AA

Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya: Ukrayna'ya ait 293 uçak, 152 helikopter, 4 bin 863 tank ve zırhlı yok ettik - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:10 Beşiktaş transferi açıkladı! Nathan Redmond resmen Kartal oldu
16:04 Kılıçdaroğlu, isim vermeden Fatih Altaylı'ya yüklendi: "Alo Holdinglerin" medyası bana ders vermeyi bıraksın
15:41 MİT Başkanı Hakan Fidan hakkında olay iddia! ABD ve PKK/KCK/PYD/YPG'nin başı fena dertte
15:42 HDP'li vekil Günay'dan, Akşener'in "Aynı masaya oturmayız" sözlerine sert karşılık: Halk seni çevirdiğin karanlık işlerden tanıyor
15:27 Cumhurbaşkanı'nın 'Çapulcu' sözüne Türk Eğitim-Sen Başkanı'ndan cevap: Maksadını aşan bir söz olduğunu düşünüyorum
15:21 Avrupa Merkez Bankası tarihinde bir ilki gerçekleştirdi! Politika faizi 75 baz puan yükseltildi
15:11 Antalya'da panik anları! Balkondan mandal almak isteyen otizm hastası marketin içine düştü
15:05 Sosyal medya bu bakışları konuşuyor! Galatasaray'ın yeni transferi Icardi hakkında "hızlı başladı!" yorumu yapıldı
15:04 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in durumu kritik! Tıbbi gözetim altına alınmış
14:56 Mansur Yavaş, muhtarları CHP lideri Kılıçdaoğlu'na şikayet etti: Köylerine havaalanı istemeye başladılar neredeyse
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 16:27:11. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya: Ukrayna'ya ait 293 uçak, 152 helikopter, 4 bin 863 tank ve zırhlı yok ettik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement