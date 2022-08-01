Rusya: Ukrayna'da ABD yapımı 2 HIMARS ve bir Harpoon füze sistemi vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Harkiv'de ABD yapımı 2 HIMARS çok namlulu roketatar ile Odessa bölgesinde Harpoon gemisavar füze sistemini vurduklarını bildirdi.

Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus hava kuvvetlerinin Harkiv yakınlarında yüksek hassasiyetli silahla 92 mekanize birliğinin geçici yerleşim birimi ile 200'e yakın Ukraynalı gücü vurduğunu kaydeden Konaşenkov, Harkiv ve Zaporijya yönlerindeki Ukrayna birliklerindeki kayıplar nedeniyle bu oluşumlarda zafiyetler meydana geldiğini söyledi.

Yüksek hassasiyetli silahlarla Harkiv şehrindeki Ukrayna Enerji Makineleri fabrikası sahasında 2 ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar fırlatıcısını yok ettiklerini belirten Konaşenkov, ayrıca 53 yabancı paralı savaşçı ve Ukraynalı milliyetçi gücün etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Odessa bölgesinde Velikiy Dalnik yerleşim birimi yakınlarında Amerikan yapımı "Harpoon" gemisavar füze sistemini de imha ettiklerini aktaran Konaşenkov, Rus hava savunma sistemlerinin bir gün içinde Ukrayna'da farklı yerlerde 9 Ukrayna insansız hava aracını düşürdüğünü aktardı.

Konaşenkov "Ukrayna'ya ait bugüne kadar 261 uçak, 145 helikopter, 1659 insansız hava aracı, 361 hava savunma füze sistemi, 4 bin 215 tank ve zırhlı araç, 778 çok namlulu roketatar, 3 bin 234 obüs ve havan topu, 4 bin 621 özel askeri araç yok edildi." şeklinde konuştu.