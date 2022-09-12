Rusya: Harkiv ve Herson'da çatışmalarda bir günde 300'den fazla Ukrayna askeri öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya: Harkiv ve Herson'da çatışmalarda bir günde 300'den fazla Ukrayna askeri öldü

12.09.2022 14:48
Rusya: Harkiv ve Herson'da çatışmalarda bir günde 300'den fazla Ukrayna askeri öldü

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Harkiv ve Herson bölgelerinde son bir gün içerisindeki çatışmalarda 300'den fazla Ukrayna askerinin öldüğünü, 1000'e yakınının ise yaralandığını öne sürdü.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Harkiv ve Herson bölgelerinde son bir gün içerisindeki çatışmalarda 300'den fazla Ukrayna askerinin öldüğünü, 1000'e yakınının ise yaralandığını öne sürdü.

Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus hava kuvvetleri, füze ve topçu birliklerinin Harkiv'de Ukrayna pozisyonlarına yüksek hassasiyetli silahlarla saldırılarda bulunduğunu belirten Konaşenkov, İzyum ve Kupyansk yerleşim birimlerinde Ukrayna ordusunun 250'ye yakın askerini kaybettiğini iddia etti.

Konaşenkov, Mıkolayiv-Krivorojskiy yönlerinde Herson bölgesinde Belogorka ve Kostromka yerleşim birimi yakınlarında Rus hava kuvvetlerinin Ukrayna askeri birliklerine yönelik yüksek hassasiyetli silahlarla saldırılar düzenlediğini ifade etti.

Mıkolayiv bölgesinde Voznesensk yerleşim birimi yakınlarında Ukrayna ordusuna ait 45 bin ton mühimmatın bulunduğu deponun imha edildiğini aktaran Konaşenkov, "Son bir gün içerisinde bu operasyonların yapıldığı yönlerdeki çatışmalarda Kiev rejiminin 300'den fazla askeri öldü, bine yakını yaralandı." dedi.

Konaşenkov, Çerkası bölgesinde Rogi yerleşim birimi yakınında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin motorlu piyade rezerv birliklerinin geçici konuşlandığı noktayı vurduklarını, Donetsk bölgesinde Konstantinovka, Artyömovsk (Bahmut), Slavyansk yerleşim birimlerinde ve Zaporijya bölgesinde Olgovskoye yerleşim biriminde komuta merkezlerini yok ettiklerini bildirdi.

Zaporijya bölgesinde Poltavka, Dnipro bölgesinde Kalinovskoye ve Donetsk bölgesinde Novomihaylovka yerleşim birimi yakınlarındaki cephanelikleri vurduklarını belirten Konaşenkov, Kramatorsk'ta da çok namlulu roketatar sistemi tamir atölyesini yok ettiklerini kaydetti.

Konaşenkov, "Ukrayna'ya ait bugüne kadar 293 uçak, 153 helikopter, 1938 insansız hava aracı, 374 hava savunma füze sistemi, 4 bin 891 tank ve zırhlı araç, 831 çok namlulu roketatar, 3 bin 379 obüs ve havan topu, 5 bin 499 özel askeri araç imha edildi." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Ukrayna'nın Harkiv kentinde elektrik ve su kesildi Ukrayna'nın Harkiv kentinde elektrik ve su kesildi İngiltere istihbarat raporu: Rusya muhtemelen Harkiv bölgesinin tamamından çekilme emri verdi İngiltere istihbarat raporu: Rusya muhtemelen Harkiv bölgesinin tamamından çekilme emri verdi
Kaynak: AA

Ukrayna, Harkiv, Herson, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya: Harkiv ve Herson'da çatışmalarda bir günde 300'den fazla Ukrayna askeri öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:29 Öğretmene soru soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, aldığı cevapla kendi öğrencilik yıllarına döndü!
17:14 Evi dağıtan çocuklarını sopayla dövdü! Çığlıklar apartmanı inletti
17:00 Bakan Akar, Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK'lı terörist sayısını açıkladı
16:54 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in en çok şapkaları konuşuldu! İşte birbirinden tuhaf şapkaları
16:47 1 Kadın 1 Erkek, 7 yıllık aranın ardından Netflix Türkiye'de yayınlanacak
16:40 Rennes'den Fenerbahçe maçı öncesi bilet kararı! Satış yapılmayacak
16:14 İş merkezinde korkunç manzara! Merdiven korkuluklarına asılı halde bulundu
16:09 Kasımpaşa maçındaki futboluyla beğeni toplamıştı! Galatasaraylı Emin Bayram'ın maaşı ağızları açık bıraktı
16:08 Büyük gün belli oldu! Yüzbinlerce memuru yakından ilgilendiren teklif Vedat Bilgin'e götürülecek
16:56 Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'dan erken seçim iddiası! Bu kez tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2022 17:35:54. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya: Harkiv ve Herson'da çatışmalarda bir günde 300'den fazla Ukrayna askeri öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement