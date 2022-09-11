Rusya: Ukrayna ordusu Harkiv ve Mıkolayiv'de 4 binden fazla asker kaybetti - Son Dakika
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Rusya: Ukrayna ordusu Harkiv ve Mıkolayiv'de 4 binden fazla asker kaybetti

11.09.2022 16:36
Rusya: Ukrayna ordusu Harkiv ve Mıkolayiv'de 4 binden fazla asker kaybetti

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Harkiv ve Mıkolayiv bölgelerindeki çatışmalarda 6-10 Eylül tarihlerinde Ukrayna ordusundaki can kayıplarının 4 bini, yaralıların da 8 bini geçtiğini iddia etti.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Harkiv ve Mıkolayiv bölgelerindeki çatışmalarda 6-10 Eylül tarihlerinde Ukrayna ordusundaki can kayıplarının 4 bini, yaralıların da 8 bini geçtiğini iddia etti.

Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna savaşındaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus askeri birliklerinin Ukrayna'daki taarruzlarının devam ettiğini belirten Konaşenkov, Rus hava kuvvetleri, roket ve topçu birliklerinin Harkiv bölgesindeki Ukrayna birliklerine yönelik yüksek hassasiyetli saldırılar gerçekleştirdiğini kaydetti.

Klugino-Başkirovka'daki yabancı paralı savaşçıların geçici yerleşim noktasına, Novoya Vodolaga, Volosskaya, Çuguyev ve Staroverovka bölgelerinde de Ukrayna birliklerine saldırılarda bulunduklarını aktaran Konaşenkov, bu saldırılarda 200'den fazla Ukrayna askerini etkisiz hale getirdiklerini öne sürdü.

Bunun dışında Harkiv bölgesinde Podvısokoye, Senkovo, Kupyansk, Gorohovatka, Komarovka, Beloye, Siniha, Boldırevka ve Pristin yerleşim birimlerine saldırılar yapıldığını kaydeden Konaşenkov, bu bölgelerde de bir gün içinde 250'nin üzerinde Ukrayna askerinin etkisiz hale getirildiğini ileri sürdü.

Konaşenkov, Mıkolayiv-Krivorojskiy yönlerine yüksek hassasiyetli füzelerle saldırılarda bulunduklarını dile getirerek, "Sadece bu iki yönde (Harkiv ve Mıkolayiv) 6-10 Eylül tarihlerinde Kiev rejiminin kayıpları 4 binden fazla ölü, 8 binden fazla yaralı oldu." ifadelerini kullandı.

Donetsk bölgesindeki Krasnoarmeysk Tren İstasyonu'nda Ukrayna unsurlarını askeri birlik ve teknik araçları vagonlardan indirirken İskender füzesi ile vurduklarını söyleyen Konaşenkov, Ugledar yakınlarında da Ukrayna hava kuvvetlerine ait "Mi-8 tipi" helikopteri düşürdüklerini anlattı.

Konaşenkov, "Ukrayna'ya ait bugüne kadar 293 uçak, 153 helikopter, 1933 insansız hava aracı, 374 hava savunma füze sistemi, 4 bin 883 tank ve zırhlı araç, 831 çok namlulu roketatar, 3 bin 378 obüs ve havan topu, 5 bin 469 özel askeri araç yok edildi." şeklinde konuştu.

Ukrayna ordusunun 1 Eylül'den bu yana Zaporijya Nükleer Santrali sahası ve Energodar şehrini 26 kez topçu saldırısına maruz bıraktığını söyleyen Konaşenkov, ayrıca Ukrayna topçularının Donetsk topraklarındaki "yerleşim yerlerinin, anaokulların, nüfus için yaşam destek tesislerinin enerjisini kesmek amacıyla" 22 önemli güç kaynağı tesisini defalarca vurduğunu dile getirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Rus ordusunun kontrolü altında tuttuğu Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki İzyum ve Balakley şehirlerinden geri çekildiğini duyurmuştu.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Harkiv, Eylül, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya: Ukrayna ordusu Harkiv ve Mıkolayiv'de 4 binden fazla asker kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya: Ukrayna ordusu Harkiv ve Mıkolayiv'de 4 binden fazla asker kaybetti - Son Dakika
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