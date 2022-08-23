Rusya: Ukrayna'da güçlerimiz Mıkolayiv bölgesinin idari sınırlarına ulaştı - Son Dakika
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Rusya: Ukrayna'da güçlerimiz Mıkolayiv bölgesinin idari sınırlarına ulaştı

23.08.2022 15:16
Rusya: Ukrayna'da güçlerimiz Mıkolayiv bölgesinin idari sınırlarına ulaştı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus güçlerinin Ukrayna'da Herson bölgesinde 36 kilometrekarelik alanı ele geçirdiğini ve Mıkolayiv bölgesinin idari sınırlarına ulaştığını söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus güçlerinin Ukrayna'da Herson bölgesinde 36 kilometrekarelik alanı ele geçirdiğini ve Mıkolayiv bölgesinin idari sınırlarına ulaştığını söyledi.

Konaşenkov, Ukrayna'da savaşta Rus ordusunun eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus güçlerinin Herson ve Mıkolayiv bölgelerine yönelik yaptığı taarruzlar sonucunda Ukrayna ordusunun 28. Mekanize Birliklerini etkisiz hale getirdiğini, Mıkolayiv bölgesinin idari sınırlarına ulaşıldığını ifade eden Konaşenkov, Herson bölgesinde 36 kilometrekarelik bölgenin kontrol altına alındığını bildirdi.

Komsomolskoye yerleşim birimini ele geçirdiklerini kaydeden Konaşenkov, Mıkolayiv bölgesinde 12 kilometrelik bir saha üzerinde kontrol kurulduğunu aktardı.

Konaşenkov, Andreyevka bölgesinde Ukrayna ordusuna kayıplar yaşattıklarını belirterek Donetsk bölgesindeki saldırılarda başarılı sonuçlar aldıklarını dile getirdi.

Marinka yerleşim biriminin yüzde 75'ten fazlasını Rus güçlerinin ele geçirdiğini söyleyen Konaşenkov, Avdeyevka'da Ukrayna birliklerine yönelik kuşatmanın sürdüğünü aktardı.

Kodema yerleşim biriminde üç taraftan Ukrayna ordusunun OPFOR özel birliklerini kuşattıklarını da dile getiren Konaşenkov, ayrıca Zaytsevo yerleşim birimine yaklaştıklarını kaydetti.

Rusya Hava Kuvvetleri'nin yüksek hassasiyetli silahla Donetsk bölgesindeki Slavyansk ve Konstantinovka'daki Ukrayna ordusunun 81. hava mobil ve 95. hava indirme birliklerinin geçici konuşlandıkları noktaları vurduğunu belirten Konaşenkov, burada 200'ün üzerinde Ukraynalı milliyetçi gücün etkisiz hale getirildiğini ileri sürdü.

Bir gün içerisinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait 12 yönetim noktasını vurduklarını dile getiren Konaşenkov, Mıkolayiv bölgesinde ve Donetsk bölgesinde Soledar'da 7 roket ve top cephaneliğinin yok edildiğini, Harkiv ve Donetsk bölgesinde de 4 akaryakıt deposunun vurulduğunu kaydetti.

Dnipro bölgesinde Marganitsa yakınlarında ABD yapımı 2 adet M777 obüsün imha edildiğini bildiren Konaşenkov, Rus hava savunma sistemlerinin Harkiv bölgesindeki Barvenkovo yakınlarında Ukrayna'ya ait bir adet Su-27 savaş uçağı ve çeşitli yerlerde 6 insansız hava aracını düşürdüğünü söyledi.

Konaşenkov, "Ukrayna'ya ait bugüne kadar 268 uçak, 148 helikopter, 1796 insansız hava aracı, 369 hava savunma füze sistemi, 4 bin 377 tank ve zırhlı araç, 818 çok namlulu roketatar, 3 bin 335 obüs ve havan topu, 5 bin 24 özel askeri araç yok edildi." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Herson, Rusya, Güncel, Son Dakika

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