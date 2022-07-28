Ukrayna ordusuna ait 3 insansız hava aracının düşürüldüğünü aktaran Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna'ya ait 260 uçak, 145 helikopter, 1625 insansız hava aracı, 359 hava savunma füze sistemi, 4 bin 172 tank ve zırhlı araç, 764 çok namlulu roketatar, 3 bin 207 obüs ve havan topu, 4 bin 515 özel askeri araç imha edildi." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Rusya: Ukrayna'da toplam 359 hava savunma füze sistemi yok ettik - Son Dakika

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