Rusya: Ukrayna'da toplam 4 bin 195 tank ve zırhlı araç yok ettik - Son Dakika
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Rusya: Ukrayna'da toplam 4 bin 195 tank ve zırhlı araç yok ettik

31.07.2022 15:55
Rusya: Ukrayna'da toplam 4 bin 195 tank ve zırhlı araç yok ettik

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 4 bin 195 tank ve zırhlı aracın imha edildiğini söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 4 bin 195 tank ve zırhlı aracın imha edildiğini söyledi.

Konaşenkov, Rus askeri birliklerinin Ukrayna'daki askeri eylemleriyle ilgili bilgi verdi.

Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde Ukrayna ordusunun 72. Mekanize Tugayı'nın geçici olarak konuşlandığı merkeze yönelik yüksek hassasiyetli silahlı saldırıda 50 kadar asker, "Msta-B" obüs sistemi ile 10 askeri aracın yok edildiğini belirten Konaşenkov, Harkiv bölgesindeki saldırıda da "Kraken" grubuna ait yaklaşık 350 üyesinin etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam ettiğini belirten Konaşenkov, son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 13 yönetim merkezi ile 4 mühimmat deposunun imha edildiğini aktardı.

Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna'ya ait 261 uçak, 145 helikopter, 1649 insansız hava aracı, 361 hava savunma füze sistemi, 4 bin 195 tank ve zırhlı araç, 773 çok namlulu roketatar, 3 bin 220 obüs ve havan topu, 4 bin 619 özel askeri araç imha edildi." dedi.

Ayrıca Rusya'nın, Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne (ICRC), 29 Temmuz'da Ukrayna'nın Olenivka yerleşimindeki esir Ukraynalı askerlerin kaldığı cezaevine yönelik füzeli saldırı ile ilgili soruşturma sürecine uzmanların katılması için davetiye gönderdiği bildirildi.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Tragger, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya: Ukrayna'da toplam 4 bin 195 tank ve zırhlı araç yok ettik - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya: Ukrayna'da toplam 4 bin 195 tank ve zırhlı araç yok ettik - Son Dakika
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