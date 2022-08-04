Rusya: Ukrayna'da toplam 786 çok namlulu roketatarı yok ettik - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya: Ukrayna'da toplam 786 çok namlulu roketatarı yok ettik

04.08.2022 14:52
Rusya: Ukrayna'da toplam 786 çok namlulu roketatarı yok ettik

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 786 çok namlulu roketatarın imha edildiğini söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 786 çok namlulu roketatarın imha edildiğini söyledi.

Konaşenkov, Rus ordusunun Rusya-Ukrayna savaşındaki faaliyetleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 92. Mekanize Tugayı'nın pozisyonlarına yönelik yüksek hassasiyetli silahla saldırı düzenlendiğini belirten Konaşenkov, saldırı sonucu 130 kadar askerin hayatını kaybettiğini, 13 zırhlı aracın imha edildiğini aktardı.

Konaşenkov, Donetsk bölgesinde 95. Hava Taarruz Tugayı'nın geçici pozisyonlarına yönelik düzenlenen saldırıyla da 400 kadar askerin öldüğünü, 20 askeri teçhizatın imha edildiğini bildirdi.

Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam ettiğine dikkati çeken Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait 2 yönetim merkezi, 2 mühimmat deposu ve yakıt deposunun yok edildiğini kaydetti.

Konaşenkov, son 24 saatte 4 insansız hava aracının Rus savunma sistemlerince düşürüldüğünü söyleyerek, "Bugüne kadar Ukrayna'ya ait 261 uçak, 145 helikopter, 1673 insansız hava aracı, 361 hava savunma füze sistemi, 4 bin 244 tank ve zırhlı araç, 786 çok namlulu roketatar, 3 bin 251 obüs ve havan topu, 4 bin 696 özel askeri araç imha edildi." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Ukrayna'da sivil yerleşim yerlerindeki patlamamış mühimmatlar imha ediliyor Ukrayna'da sivil yerleşim yerlerindeki patlamamış mühimmatlar imha ediliyor
Kaynak: AA

Ukrayna, Harkiv, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya: Ukrayna'da toplam 786 çok namlulu roketatarı yok ettik - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:13 Mehmet Yalçınkaya, adını kullanan işletmelere savaş açtı: Hepsini ifşa edeceğim
15:06 YAŞ toplantısı sona erdi! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler 4 yıldan daha uzun süre görev yapacak
14:37 Kılıçdaroğlu'ndan KPSS'nin iptali sonrası sert sözler: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan saraya, en aşağıya kadar çürüyen bir devlet yapısı var
14:29 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Emirhan İlkhan açıklaması: 3 gündür ikna etmeye çalışıyoruz
14:27 KPSS'nin iptal edilmesi sonrası tüm adaylardan özür dileyen ÖSYM Başkanı Ersoy yeni süreci açıkladı
14:22 Trabzonsporlu Bakasetas'tan Fenerbahçe itirafı: Geçen yaz gidecektim
14:21 CHP'li Engin Özkoç'tan Cumhurbaşkanı'na enflasyon tepkisi: Bunun tek sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır
14:12 28 yaşındaki Norveç Adalet Bakanı Mehl'in bikinili pozu ülkeyi karıştırdı: Kuralları çiğnedin
14:09 4 yaşındaki Asiye Ateş'e zulmedilmiş, küfürler ve hakaretler edilmişti! Baba Hüseyin Ateş, skandal videoyu yalanladı: Görüntüler montaj
14:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura sona erdi! Bakanlar Nebati ve Özer ilk kez katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 15:38:29. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya: Ukrayna'da toplam 786 çok namlulu roketatarı yok ettik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement