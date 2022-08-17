Rusya: Ukrayna'da toplam 4 bin 334 tank ve zırhlı araç imha ettik - Son Dakika
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Rusya: Ukrayna'da toplam 4 bin 334 tank ve zırhlı araç imha ettik

17.08.2022 14:16
Rusya: Ukrayna'da toplam 4 bin 334 tank ve zırhlı araç imha ettik

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 4 bin 334 tank ve zırhlı aracın yok edildiğini söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 4 bin 334 tank ve zırhlı aracın yok edildiğini söyledi.

Konaşenkov, Rus askeri güçlerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam ettiğini belirten Konaşenkov, Ukrayna ordusunun "ciddi" kayıplar verdiğini iddia etti.

Herson bölgesinde 40 Ukraynalı asker ile 10 özel aracın yok edildiğini ifade eden Konaşenkov, Donetsk bölgesinde 95. Hava Taarruz Tugayına ait bir mühimmat deposuna yönelik yüksek hassasiyetli silahla düzenlen saldırıda 3 binden fazla topun imha edildiğini, 30 askerin öldürüldüğünü ileri sürdü.

Konaşenkov, son 24 saatte 9 yönetim merkezi, 9 mühimmat deposu ile 4 insansız hava aracının vurulduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Ukrayna'da bugüne kadar 267 uçak, 148 helikopter, 1747 insansız hava aracı, 365 hava savunma füze sistemi, 4 bin 334 tank ve zırhlı araç, 799 çok namlulu roketatar, 3 bin 310 obüs ve havan topu ve 4 bin 922 özel askeri araç yok edildi."

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Kaynak: AA

Ukrayna, Tragger, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya: Ukrayna'da toplam 4 bin 334 tank ve zırhlı araç imha ettik - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya: Ukrayna'da toplam 4 bin 334 tank ve zırhlı araç imha ettik - Son Dakika
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