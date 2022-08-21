Rusya: Odessa'da Amerikan HIMARS roketlerini Kalibr füzeleriyle vurduk - Son Dakika
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Rusya: Odessa'da Amerikan HIMARS roketlerini Kalibr füzeleriyle vurduk

21.08.2022 14:54
Rusya: Odessa'da Amerikan HIMARS roketlerini Kalibr füzeleriyle vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da Odessa bölgesinde ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar ve Batı üretimi hava savunma sistemleri için roketlerin bulunduğu depoyu Kalibr yüksek hassasiyetli füzeler ile vurduklarını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da Odessa bölgesinde ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar ve Batı üretimi hava savunma sistemleri için roketlerin bulunduğu depoyu Kalibr yüksek hassasiyetli füzeler ile vurduklarını bildirdi.

Konaşenkov, Ukrayna'daki savaşta Rus ordusunun eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'daki taarruzların sürdüğünü belirten Konaşenkov, "Denizden fırlatılan Kalibr yüksek hassasiyetli füzelerle Odessa bölgesindeki Mayorskoye yerleşim birimi civarındaki Amerikan HIMARS çok namlulu roketatar ve Batı üretimi hava savunma sistemi için roketlerin bulunduğu mühimmat deposu yok edildi." ifadelerini kullandı.

Rus hava muharebe taktik kuvvetlerinin Zaporijya bölgesinde Gulyay Pole şehrinde bulunan 102. Ukrayna bölge savunma birliklerine ait askeri araçlar için 100 tondan fazla akaryakıtın bulunduğu depoyu imha ettiğini kaydeden Konaşenkov, Donetsk bölgesinde Novomihaylovka yerleşim biriminde 30'dan fazla Ukrayna askerini etkisiz hale getirdiklerini ileri sürdü.

Herson bölgesinde Knyazevka yerleşim birimi yakınlarında iki Amerikan yapımı M777 obüsü yok ettiklerini aktaran Konaşenkov, Donetsk bölgesinde Staromlınovka ve Gorlovko yerleşim birimi yakınlarında 9 Ukrayna insansız hava aracını düşürdüklerini dile getirdi.

Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna'ya ait 267 uçak, 148 helikopter, 1785 insansız hava aracı, 367 hava savunma füze sistemi, 4 bin 359 tank ve zırhlı araç, 810 çok namlulu roketatar, 3 bin 323 obüs ve havan topu, 4 bin 984 özel askeri araç imha edildi." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya: Odessa'da Amerikan HIMARS roketlerini Kalibr füzeleriyle vurduk - Son Dakika

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