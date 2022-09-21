Rusya: Ukrayna Devlet Başkanlığı Tugayı askerlerinin karşı saldırısı başarısız oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya: Ukrayna Devlet Başkanlığı Tugayı askerlerinin karşı saldırısı başarısız oldu

21.09.2022 16:58
Rusya: Ukrayna Devlet Başkanlığı Tugayı askerlerinin karşı saldırısı başarısız oldu

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna Devlet Başkanlığı Tugayı askerlerinin Donetsk'te "başarısız karşı saldırı girişiminde" bulunduğunu öne sürdü.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna Devlet Başkanlığı Tugayı askerlerinin Donetsk'te "başarısız karşı saldırı girişiminde" bulunduğunu öne sürdü.

Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Herson bölgesinde Pravdino yerleşim birimi yakınlarında Ukrayna ordusuna bağlı birliklerin 200'den fazla asker kaybettiğini ileri süren Konaşenkov, "Donetsk bölgesinde Pavlovki civarında başarısız karşı saldırı girişiminde bulunan Ukrayna Devlet Başkanlığı 1. Tugay 3. Taburu ateş altına alındı ve düşmanın kaybı 60'tan fazla ölü ve yaralı, 4 tank ve 8 araç oldu." ifadelerini kullandı.

Konaşenkov, yüksek hassasiyetli füzelerle Artyömovsk (Bahmut) yerleşim yeri civarında Ukrayna birliklerinin geçici konuşlandığı noktaların vurulduğunu ve bu saldırılarda Ukrayna'nın 75'ten fazla asker kaybına uğradığını savundu.

Rus hava ve muharip taktik birliklerinin, füze ve topçu birliklerinin Harkiv ve Donetsk bölgelerinde Ukrayna askeri komuta merkezini vurduğunu dile getiren Konaşenkov, Donetsk'te "Donbas" isimli milliyetçi oluşumların geçici konuşlandığı noktanın yok edildiğini bildirdi.

Konaşenkov, Herson ve Donetsk bölgelerinde 12 cephaneliğin imha edildiğini belirterek 11 Ukrayna insansız hava aracının düşürüldüğünü dile getirdi.

Ukrayna ordusunun Energodar ve Zaporijya Nükleer Santrali sahasına topçu atışları yapmaya devam ettiğini söyleyen Konaşenkov, "Ukrayna'ya ait bugüne kadar 295 uçak, 155 helikopter, 2018 insansız hava aracı, 375 hava savunma füze sistemi, 5 bin 52 tank ve zırhlı araç, 841 çok namlulu roketatar, 3 bin 405 obüs ve havan topu, 5 bin 743 özel askeri araç yok edildi." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Putin'in kısmi seferberlik açıklaması dünya gündemine oturdu! Tepki sözleri arka arkaya geliyor Putin'in kısmi seferberlik açıklaması dünya gündemine oturdu! Tepki sözleri arka arkaya geliyor Putin'in 'Her türlü silahı kullanırız' sözlerine Ukrayna lideri Zelenski yorum yaptı: Rusya'nın nükleer silah kullanacağına inanmıyorum Putin'in 'Her türlü silahı kullanırız' sözlerine Ukrayna lideri Zelenski yorum yaptı: Rusya'nın nükleer silah kullanacağına inanmıyorum
Kaynak: AA

Ukrayna, Donetsk, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya: Ukrayna Devlet Başkanlığı Tugayı askerlerinin karşı saldırısı başarısız oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:37 Marmaris'teki yangına giden Rus helikopteri düştü: 1 öldü, 4 yaralı
16:08 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Rusya lideri Putin'in "Her türlü silahı kullanırız" sözlerine tepki: Nükleer savaşı kazanamaz
16:02 Sefo ve Ufuk Beydemir arasında gerilim! Sosyal medyada kapıştılar
15:44 İntihara teşebbüs eden genç kadını jandarmanın müdahalesi kurtardı!
15:36 MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Akçay'dan 6'lı masaya sert sözler: Hem gevşeksiniz hem yuvarlaksınız
15:38 Putin'in kısmi seferberlik açıklaması dünya gündemine oturdu! Tepki sözleri arka arkaya geliyor
15:34 Putin'in "Her türlü silahı kullanırız" sözlerine Ukrayna lideri Zelenski yorum yaptı: Rusya'nın nükleer silah kullanacağına inanmıyorum
15:24 Rusya, Batı destekli Ukrayna ordusuna karşı yeni hamle yaptı! İşte kısmi askeri seferberlik kapsamına girenler...
15:04 Selena'daki Hades rolüyle hafızalara kazınan Sinan Çalışkanoğlu, yaşadıklarını anlattı: Beni görünce besmele çekerlerdi
14:59 Çorum'da eski eşini öldüren kadın, ilk eşini aradıktan sonra kendi kafasına sıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 17:00:39. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya: Ukrayna Devlet Başkanlığı Tugayı askerlerinin karşı saldırısı başarısız oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement