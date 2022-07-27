Rusya: Ukrayna'da ABD yapımı 100'den fazla HIMARS füzesi imha ettik - Son Dakika
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Rusya: Ukrayna'da ABD yapımı 100'den fazla HIMARS füzesi imha ettik

27.07.2022 14:11
Rusya: Ukrayna'da ABD yapımı 100'den fazla HIMARS füzesi imha ettik

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Dnipro bölgesinde 100'ü aşkın ABD yapımı yüksek performanslı topçu roket sistemi HIMARS füzesinin imha edildiğini söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Dnipro bölgesinde 100'ü aşkın ABD yapımı yüksek performanslı topçu roket sistemi HIMARS füzesinin imha edildiğini söyledi.

Konaşenkov, Rus askeri birliklerinin Ukrayna'da savaştaki faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam ettiğini belirten Konaşenkov, Mıkolayiv kentinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 28'inci Mekanize Tugayı ve 79'uncu Hava Taarruz Tugayının geçici olarak konuşlandığı merkeze yönelik yüksek hassasiyetli silahla saldırı düzenlendiği ve bu saldırıda 200 kadar asker ile 20'den fazla askeri teçhizatın imha edildiğini kaydetti.

Konaşenkov, Artyomovsk bölgesinde Ukrayna ordusunun 10'uncu Dağ Tugayının bir birliğinin tamamıyla yok edildiğini aktararak, "Rus Havacılık Kuvvetlerinin 24 Temmuz'da Dnipro bölgesindeki Lyubimivka yerleşim biriminin yakınlarındaki mühimmat deposuna yönelik düzenlendiği saldırıda, 100'den fazla ABD üretimli topçu roket sistemi HIMARS füzesi imha edildi. Askeri tesisi koruyan 120 kadar askerin yanı sıra yabancı paralı savaşçı ve teknik uzman etkisiz hale getirildi." dedi.

Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 4 yönetim merkezi, 8 mühimmat deposu, askeri teçhizat ile "Uragan" çok namlulu roketatar, "Grad" çok namlulu roketatar ve "Giatsint-B" obüs sisteminin bataryalarının vurulduğu bilgisini paylaşan Konaşenkov, Mıkolayiv bölgesindeki Bilozirka yerleşim biriminde Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait Mi-8 tipi helikopteri ile 9 insansız hava aracının düşürüldüğünü söyledi.

Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna'ya ait 260 uçak, 145 helikopter, 1622 insansız hava aracı, 358 hava savunma füze sistemi, 4 bin 167 tank ve zırhlı araç, 763 çok namlulu roketatar, 3 bin 203 obüs ve havan topu, 4 bin 494 özel askeri araç imha edildi." ifadesini kullandı.

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ABD: Ukrayna tahılı en etkili şekilde Karadeniz limanlarından sevk edilebilir ABD: Ukrayna tahılı en etkili şekilde Karadeniz limanlarından sevk edilebilir Rusya: Ukrayna'da HIMARS için ABD'nin sağladığı mühimmatların bulunduğu üssü imha ettik Rusya: Ukrayna'da HIMARS için ABD'nin sağladığı mühimmatların bulunduğu üssü imha ettik
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya: Ukrayna'da ABD yapımı 100'den fazla HIMARS füzesi imha ettik - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya: Ukrayna'da ABD yapımı 100'den fazla HIMARS füzesi imha ettik - Son Dakika
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